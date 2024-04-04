«Газпром» не стал продлевать контракт с Олимпийским комитетом России — источник
Олимпийский комитет России (ОКР) потерял такого крупного спонсора, как энергетическая компания «Газпром», сообщает «РБ Спорт».
Олимпийский комитет России (ОКР) потерял такого крупного спонсора, как энергетическая компания «Газпром», сообщает «РБ Спорт».
«Так как в течение 2023 года сохранялась неопределённость с допуском нашей команды к олимпийским мероприятиям, а также по причине введённых в отдельных секторах экономики санкций, партнёры ОКР были вынуждены оптимизировать свои расходы на рекламу и социальные проекты», — якобы говорится в пояснительной записке к годовой отчётности ОКР.
Из записки также следует, что ОКР и «Газпром» планировали сотрудничать вплоть до 2026 года, однако данный договор не был подписан. При этом якобы в течение первых семи месяцев предполагаемого соглашения ОКР рекламировал компанию. Организация оценила свои расходы по данной статье в чуть более 35 млн рублей.