«Газпром» не стал продлевать контракт с Олимпийским комитетом России — источник

«Так как в течение 2023 года сохранялась неопределённость с допуском нашей команды к олимпийским мероприятиям, а также по причине введённых в отдельных секторах экономики санкций, партнёры ОКР были вынуждены оптимизировать свои расходы на рекламу и социальные проекты», — якобы говорится в пояснительной записке к годовой отчётности ОКР.

Из записки также следует, что ОКР и «Газпром» планировали сотрудничать вплоть до 2026 года, однако данный договор не был подписан. При этом якобы в течение первых семи месяцев предполагаемого соглашения ОКР рекламировал компанию. Организация оценила свои расходы по данной статье в чуть более 35 млн рублей.