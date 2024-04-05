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17:50 (мск), источник: RT на русском

Журова — о словах Позднякова: наши теннисисты — вынужденные иноагенты

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала высказывания президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал планирующих посетить Олимпиаду в Париже теннисистов «командой иноагентов».

Источник: РИА "Новости"

По словам Журовой, теннисисты живут за границей и оттуда же получают финансирование, но не высказываются о России в негативном ключе.

«Наши теннисисты — вынужденные иноагенты. По нашему бюджетному кодексу мы не можем оплачивать их участие в турнирах Большого шлема, потому что они являются коммерческими», — сказала она «Матч ТВ».

Также депутат добавила, что призвать теннисистов к гражданской позиции гораздо сложнее, чем тех спортсменов, кто получает прямое финансирование из государственных источников.

«Призывать надо того, кто имеет финансирование от российских налогоплательщиков», — добавила она.

Ранее Медведев отреагировал на слова главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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