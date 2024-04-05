Винер: «Спортсмены без символики на Олимпиаде не должны иметь гражданство РФ» | Источник: Спорт-Экспресс

Ранее глава Федерации художественной гимнастики России назвала российских спортсменов, собирающихся на Игры-2024 без флага и гимна, бомжами.

«Может быть, “бомжи” звучит для тенниса как взрывчатка, может быть, и “команда беженцев” звучит некорректно, но это правильно, это же люди, которые живут не в России. Если нет атрибутики, значит нет страны, если нет страны, значит это люди, которые не должны иметь российского гражданства», — цитирует Винер РИА «Новости Спорт».

Винер добавила, что не считает иноагентами российских спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.

«Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но они люди пассивные, которые в конечном итоге становятся сторонниками тех мер, которые применяет МОК», — сказала она.

В пятницу, 5 апреля, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов».

Лучший теннисист России Даниил Медведев, отвечая на вопрос о позиции Винер, заявил следующее: «В жизни каждый человек имеет право на свое мнение, так же как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность, с удовольствием поеду».