В Кремле раскрыли отношение к желающим выступить на ОИ российским теннисистам

«Мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — заявил Песков.

Он напомнил, что решение по поводу поездки на Игры российские спортсмены должны принимать самостоятельно. Кроме того, Песков обратил внимание на отсутствие требования МОК к россиянам по подписанию каких-либо документов.