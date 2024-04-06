Ради них МОК менял правила. Кто из наших попадет на Олимпиаду, но под другим флагом? | Источник: Соцсети

Дискуссия о том, надо ли болеть за российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, только вроде бы затухает — как кто-нибудь из важных лиц делает заявление, и все идет на новый круг. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что наши теннисисты, которые поедут в Париж, являются «командой иноагентов». С ним резко не согласилась Татьяна Тарасова. «СЭ» решил рассказать о тех спортсменах, которые действительно будут представлять иностранные сборные. Уж не знаем, насколько они агенты, но иноспортсмены точно. Многие из них имеют серьезные шансы на медали.

Георгий Окороков (борьба, Австралия)

В октябре стало известно, что Окороков оказался среди трех спортсменов, для которых правительство Австралии решило ускорить процедуру получения гражданства. Уроженец села с населением 1400 человек в Якутии Окороков переехал в Австралию в 2017 году, хотя в России подавал большие надежды и выиграл юниорский чемпионат Европы. Какое-то время Окороков еще выступал за Россию, а затем перешел в сборную Зеленого континента и уже стал двукратным чемпионом Океании. Впрочем, борьба бывших россиян в самых разнообразных сборных от Испании до Бахрейна — совсем не редкость. Их в Париже может оказаться как минимум несколько человек — Азамат Тускаев, Георгий Тибилов и Александр Комаров (все — Сербия), Разамбек Жамалов (Узбекистан), Даурен Куруглиев (Греция) и другие.

Ольга Забелинская (велоспорт, Узбекистан)

Забелинская поменяла гражданство еще после Рио, причем, как рассказала в интервью «СЭ», приняла решение об этом, стоя на подиуме Олимпиады. Мотивация была следующая:

"Выступая за Россию, я не чувствовала большой ответственности за страну, так же как и не ощущала особой помощи от страны для подготовки. Выступала в большей степени для себя, удовлетворить личные амбиции, и если бы не получилось показать высокий результат, я бы не сильно расстроилась.

Сейчас же, выступая за Узбекистан, я вижу, как переживают за результаты спортсменов все, начиная с руководителей республики, не говоря уже про мощнейшую финансовую поддержку. И победа уже расценивается не как личная, а общая. Поэтому к Парижу я готовлюсь, конечно!" — заявила 43-летняя велогонщица после победы на Азиатских играх, одна из главных ветеранов этого вида спорта.

Женя Гребенников (волейбол, Франция)

Его история отличается от большинства других упомянутых в статье спортсменов — он сын известного волейболиста Бориса Гребенникова и родился уже за границей, в период выступлений отца за зарубежные клубы (1990 год). Гребенников сейчас играет в российском «Зените». В мировом волейболе также известен кейс итальянца Ивана Зайцева, который родился в семье волейболиста Вячеслава Зайцева и пловчихи Ирины Поздняковой. Правда, Зайцев попадает в итальянскую сборную в свои 35, так скажем, нерегулярно. Франция отобралась на Олимпиаду как страна-хозяйка, Италия пока нет, но скорее всего, попадет по мировому рейтингу.

Испанские гандболисты

А вот в испанской гандбольной сборной сразу троих людей история связывает с Россией. Сборная пробилась на Олимпиаду, а все трое были в заявке сборной на январском чемпионате Европы.

Братья Дуйшебаевы, Даниэль и Алекс — дети одного из известнейших советских тренеров Таланта Дуйшебаева. Наполовину они этнические киргизы, наполовину русские, но родились уже в Испании, куда переехала семья. У Алекса в активе уже бронза Олимпиады в 2021 году в Токио.

Вратарь Сергей Эрнандес, наоборот, родился в российском Кропоткине (бывший хутор Романовский), но почти всю жизнь провел в Испании. Все трое — бронзовые призеры чемпионата мира-2021.

Варвара Грачева (теннис, Франция)

В конце марта 2023 года 23-летняя Грачева объявила о решении сменить российское гражданство на французское. В июне на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) напротив нее был нарисован флаг Франции. Уроженка Москвы тренируется в Каннах с 2016 года и живет во Франции уже восемь лет. Помимо этого, в теннисе имеет смысл поддержать помимо россиян еще одну, по выражению Станислава Позднякова, «команду иноагентов» — Казахстан, за который выступают экс-россияне Елена Рыбакина или Александр Бублик. Также сын выходцев из СССР — Александр Зверев, представляющий Германию.

Виктор Повзнер (прыжки в воду, Канада)

Повзнеру 22 года, он родился и вырос в канадском Торонто в семье российских тренеров. В составе канадской команды он в 2018 году завоевал золото юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с трамплина. Затем переехал в Россию, довольно быстро освоился, но уехал учиться в Северную Америку. На чемпионате Европы 2021 года в Будапеште он занял 13-е место в прыжках с метрового трамплина в составе сборной России. Когда оказалось, что выступать за Россию можно только на Играх дружбы и чемпионатах России, Повзнер осуществил переход в обратном направлении. У него двойное гражданство — российское и канадское.

Анастасия Кирпичникова (плавание, Франция)

Кирпичникова была одной из заметных пловчих на непривычных для России стайерских дистанциях. Так, у нее был рекорд страны на дистанции 1500 метров вольным стилем. Однако четыре последних года Кирпичникова жила и тренировалась во Франции, поэтому, когда россиян отстранили от международных стартов, Анастасия начала прорабатывать вариант со сменой гражданства.

О смене спортивного гражданства Кирпичникова объявила в конце апреля. В июне Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) одобрила переход спортсменки в сборную Франции, и она тут же установил рекорд уже этой страны на той же дистанции. МОК разрешил новоиспеченной француженке представлять новую страну на домашней Олимпиаде.

— Теперь мне легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация участвовать в турнирах под флагом Франции. Это моя вторая страна, мой дом, — сказала Кирпичникова. Глава российской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал переход словами «нас воспитывали по-другому».

Михаил Яковлев (велоспорт, Израиль)

После 24 февраля 2022 года Яковлев в соцсетях выразил свою позицию по поводу конфликта в Украине и был вынужден уехать из России, хотя был одним из талантливейших гонщиков поколения, взял первую в истории России медаль чемпионата мира в кейрине, а также установил уже в период изоляции мировой рекорд в гите.

Из-за Яковлева очень возмущался президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков: «Исполком Олимпийского комитета России согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других НОК не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии». Экс-россиянам действительно разрешили сменить гражданство по облегченной процедуре — не спрашивать разрешения ОКР и не отбывать трехлетний карантин.

Анна Пракатень (гребля, Узбекистан)

31-летняя Пракатень за жизнь успела выступить за три страны — начинала с Белоруссии (до 2016 года), с 2017 по 2022 год представляла сборную России и выиграла чемпионат Европы в 2021 году, а также серебро Олимпиады в Токио.

В апреле 2023 года стало известно, что Пракатень снова планирует сменить спортивное гражданство. В мае того же года Международная федерация гребного спорта одобрила ее переход в сборную Узбекистана, за которую она завоевала золото Азиады.