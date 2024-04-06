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00:59 (мск), источник: ТАСС

Матыцин считает необходимым уважать спортсменов, завоевавших право на участие в Олимпиаде

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российское спортивное сообщество должно быть единым и уважать спортсменов, которые завоевали право на участие в Олимпийских играх в Париже, поскольку на Россию сейчас обращены взгляды всего мира. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества, недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене, — сказал Матыцин. — Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде. У нас великая страна с великой историей и славными победами, за каждым достижением стоит громадный труд, вклад тренеров, медицинского персонала и других специалистов, а значит, и всей спортивной отрасли. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения Международного олимпийского комитета. Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности».

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что будет считать россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже, «командой бомжей». Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что солидарен с мнением Винер, однако отметил, что в случае с российскими теннисистами, которые желают выступить на Играх, следует называть их «командой иноагентов», поскольку они большую часть времени живут, соревнуются и зарабатывают за рубежом.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Международный олимпийский комитет не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку.

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