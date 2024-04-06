Министр спорта назвал недопустимой обличительную риторику в отношении олимпийцев

«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества, недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене. Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде. Каждый вправе принимать решение самостоятельно, а мы это решение поддержим», — говорится в заявлении Матыцина (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что российские спортсмены едут на Олимпиаду защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, «несмотря на дискриминационные решения Международного олимпийского комитета». По мнению господина Матыцина, важно продемонстрировать «пример консолидации, а не давать повод для разобщенности» в условиях, когда на Россию «обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества».

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее назвала решивших поехать на Игры спортсменов «командой бомжей». По ее словам, выступать в нейтральном статусе унизительно. Ее поддержал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, он назвал российских олимпийцев в нейтральном статусе «командой иноагентов».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этих заявлений сказал, что российские спортсмены могут самостоятельно принимать решение об участии в Олимпийских играх. По его словам, участвовать в Играх в Париже должны те, кто готов к этому.