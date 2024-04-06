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02:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр спорта назвал недопустимой обличительную риторику в отношении олимпийцев

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал с уважением относиться к российским спортсменам, которые смогут принять участие в Олимпиаде в Париже. По его мнению, каждый спортсмен должен сам решить, готов ли он выступать в нейтральном статусе, и «обличительная риторика» недопустима.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества, недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене. Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде. Каждый вправе принимать решение самостоятельно, а мы это решение поддержим», — говорится в заявлении Матыцина (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что российские спортсмены едут на Олимпиаду защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, «несмотря на дискриминационные решения Международного олимпийского комитета». По мнению господина Матыцина, важно продемонстрировать «пример консолидации, а не давать повод для разобщенности» в условиях, когда на Россию «обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества».

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее назвала решивших поехать на Игры спортсменов «командой бомжей». По ее словам, выступать в нейтральном статусе унизительно. Ее поддержал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, он назвал российских олимпийцев в нейтральном статусе «командой иноагентов».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этих заявлений сказал, что российские спортсмены могут самостоятельно принимать решение об участии в Олимпийских играх. По его словам, участвовать в Играх в Париже должны те, кто готов к этому.

Первая ракетка России и четвертая ракетка мира Даниил Медведев, комментируя слова госпожи Винер, заявил, что с удовольствием выступит на Олимпийских играх в Париже, если его допустят до соревнований. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала слова госпожи Винер и господина Позднякова оскорбительными, безобразными и несправедливыми.

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