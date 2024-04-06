РУСАДА за первые три месяца 2024 года взяло у спортсменов почти 3 тыс. допинг-проб

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в марте 2024 года взяли у спортсменов 990 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В марте Российским антидопинговым агентством было отобрано 990 проб», — сказала представительница агентства. Всего с начала года РУСАДА было собрано 2 999 проб (990 — в марте, 1 039 — в феврале, 970 — в январе).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241045&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За 12 месяцев 2023 года РУСАДА взяло 11 091 пробу, в 2022-м — 11 053.