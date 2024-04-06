РУСАДА за первые три месяца 2024 года взяло у спортсменов почти 3 тыс. допинг-проб
В январе было взято 970, в феврале — 1 039, в марте — 990.
В январе было взято 970, в феврале — 1 039, в марте — 990.
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в марте 2024 года взяли у спортсменов 990 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
«В марте Российским антидопинговым агентством было отобрано 990 проб», — сказала представительница агентства. Всего с начала года РУСАДА было собрано 2 999 проб (990 — в марте, 1 039 — в феврале, 970 — в январе).
За 12 месяцев 2023 года РУСАДА взяло 11 091 пробу, в 2022-м — 11 053.
В конце марта 2022 года РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA). РУСАДА в условиях ограничения авиасообщения с Европой получило возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.