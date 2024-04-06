Российские борцы рассмотрят возможность участия в Олимпиаде в Париже

Ранее ФСБР сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил борцу вольного стиля Абдулрашиду Садулаеву участвовать в турнире в Баку, где будут разыграны путевки на Олимпийские игры. Объединенный мир борьбы (UWW) заявил, что Садулаев был дисквалифицирован комиссией организации по отбору борцов из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо».
«Федерация спортивной борьбы России полностью поддерживает политику президента России, и российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что, несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов все равно уедут в сильнейшую державу — Россию. Но для того, чтобы принимать решение по участию в Олимпийских играх, надо сначала завоевать право там участвовать по спортивному принципу, чем российские борцы сегодня и занимаются на лицензионном турнире», — приводит слова Мамиашвили сайт ФСБР.
«Я хочу подчеркнуть, на сегодняшний момент речь идет не об участии в Олимпиаде, а о завоевании права там участвовать. И российские борцы по спортивному принципу допущены к отбору и по спортивному принципу соревнуются за право войти в число участников главного спортивного события четырехлетия, а уже после этого мы примем решение, стоит ли участвовать в Играх на тех критериях, которые будут предлагаться Международным олимпийским комитетом», — добавил функционер.
МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта».