Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?
Президент ОКР Станислав Поздняков продолжает нападки на российских спортсменов, которые хотят / потенциально могут выступить на Олимпиаде-2024.
Президент ОКР Станислав Поздняков продолжает нападки на российских спортсменов, которые хотят / потенциально могут выступить на Олимпиаде-2024.
На этот раз никто не задавал ему провокационных вопросов, не вырывал цитаты из контекста. Просто 4-кратный олимпийский чемпион написал в телеграм-канале, что российские теннисисты, которые поедут на Игры в Париж, — команда иноагентов.
А сутки спустя добавил: «Олимпийский комитет России на стороне тех спортсменов, для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме».
Возможно, Поздняков давно не заглядывал в устав своей организации и забыл, какие у него задачи. Вот несколько пунктов:
Основные цели ОКР:
Выходит так, что высказывания Позднякова за последний год не только не соответствуют, но и противоречат уставу ОКР. Вероятно, Поздняков разочаровался в олимпийском движении. Такое возможно, произошло со многими.
Но в этом случае честно и профессионально было бы покинуть занимаемый пост.
Мне доводилось общаться с Поздняковым несколько раз с 2018-го — когда он только баллотировался на место руководителя. И он производил впечатление думающего и взвешенного мужика. Вот так 6 лет назад он рассуждал о роли Минспорта и ОКР:
«Наши структуры созданы лишь для того, чтобы помогать им на государственном (как Минспорт) и общественном (как ОКР) уровнях. Важно отдавать отчет в том, кто главный. А главный — спортсмен».
Сейчас, очевидно, Поздняков не считает спортсменов главными. Ему кажется уместным угрожать и вешать ярлыки, он резко против участия спортсменов в Олимпийских играх. При том, что руководство страны поддержало спортсменов — решать им, каждому лично. Да и никаких подписей, «нарушающих законы страны» (как предостерегал Поздняков) МОК не требует.
Что же произошло с главой ОКР за эти пару лет?
Не исключено, сказались переживания из-за дочери — София прошла через непростой развод с уехавшим в США Константином Лохановым, а заодно столкнулась с невозможностью выступать на международных стартах.
Можно предположить, что теперь Поздняков срывает злость на всех, у кого остались и возможность, и желание.
Но при его должности так нельзя.
Последние посты в телеграм-канале Позднякова — нападки на МОК. Да, к Томасу Баху полно вопросов. По сути, руководители МОК ведут себя как босс ОКР — только с противоположной стороны. Но отвечать тем же — бессмысленная и бесконечная ругань. А хочется конструктива. Только сейчас он, похоже, не в моде.
Интересно, что Поздняков по примеру Вероники Степановой убрал из своего канала все негативные реакции. Босса ОКР можно исключительно хвалить. И вот это как раз — в моде. Ждем опроса в стиле мэра Чунского района Николая Хрычова, который в своем канале на днях предложил оценить его работу с вариантами «хорошо», «отлично» и «супер».
Вместе с тем в октябре 2023-го МОК приостановил деятельность ОКР. То есть сотрудники продолжают получать зарплату, но выполнять прямые обязанности они сейчас не могут. Внутренние большие соревнования — не на Олимпийском комитете. Недавняя зимняя Спартакиада — работа Минспорта. Организационно-техническое обеспечение Игр Дружбы — тоже, там свой оргкомитет.
А чем вообще живет и занимается ОКР?
Из новостей на сайте за последние недели (помимо поздравлений с днем рождения и случайных комментариев с российских турниров) — отчет о рабочей встрече с делегацией Международного комитета Африканского фестиваля боевых искусств — игр ФАДАМ.
Какой смысл сейчас несет существование ОКР — вопрос риторический. Вот и «Газпром» не нашел на него ответа — на днях компания, 10 лет пробывшая генеральным спонсором, не стала продлевать с комитетом контракт.
Выходит так, что главная возможность ОКР напомнить о себе — агитировать спортсменов не ехать на Олимпийские игры? Если так, какой смысл в большом аппарате? Поздравлять друг друга с днем рождения?
А Станислав Поздняков вполне может продолжить эту риторику в личном канале на 1500 подписчиков. И все реакции там точно будут одобрительные.
Автор: Владимир Иванов