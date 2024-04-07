Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?

На этот раз никто не задавал ему провокационных вопросов, не вырывал цитаты из контекста. Просто 4-кратный олимпийский чемпион написал в телеграм-канале, что российские теннисисты, которые поедут на Игры в Париж, — команда иноагентов.

А сутки спустя добавил: «Олимпийский комитет России на стороне тех спортсменов, для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме».

Возможно, Поздняков давно не заглядывал в устав своей организации и забыл, какие у него задачи. Вот несколько пунктов:

Устав ОКР не должен противоречить Олимпийской хартии МОК. Если Олимпийской хартией МОК установлены иные, чем в настоящем Уставе, положения или имеются противоречия в их понимании, то преимущество имеет Олимпийская хартия МОК.

ОКР представляет и защищает интересы Олимпийской команды России и ее членов в период подготовки и участия в Олимпийских играх.

Основные цели ОКР:

продвижение, пропаганда и защита на территории Российской Федерации олимпийского движения, фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, в частности, в области спорта и образования;

представление Российской Федерации в соответствии с Олимпийской хартией МОК на Олимпийских играх, юношеских Олимпийских играх, а также во всех региональных, континентальных и всемирных комплексных спортивных соревнованиях, проводимых МОК или ассоциациями национальных олимпийских комитетов;

обеспечение соблюдения Олимпийской хартии МОК в Российской Федерации…

Выходит так, что высказывания Позднякова за последний год не только не соответствуют, но и противоречат уставу ОКР. Вероятно, Поздняков разочаровался в олимпийском движении. Такое возможно, произошло со многими.

Но в этом случае честно и профессионально было бы покинуть занимаемый пост.

Почему Поздняков так изменился?

Мне доводилось общаться с Поздняковым несколько раз с 2018-го — когда он только баллотировался на место руководителя. И он производил впечатление думающего и взвешенного мужика. Вот так 6 лет назад он рассуждал о роли Минспорта и ОКР:

«Наши структуры созданы лишь для того, чтобы помогать им на государственном (как Минспорт) и общественном (как ОКР) уровнях. Важно отдавать отчет в том, кто главный. А главный — спортсмен». Станислав Поздняков президент Олимпийского комитета России

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Сейчас, очевидно, Поздняков не считает спортсменов главными. Ему кажется уместным угрожать и вешать ярлыки, он резко против участия спортсменов в Олимпийских играх. При том, что руководство страны поддержало спортсменов — решать им, каждому лично. Да и никаких подписей, «нарушающих законы страны» (как предостерегал Поздняков) МОК не требует.

Что же произошло с главой ОКР за эти пару лет?

Не исключено, сказались переживания из-за дочери — София прошла через непростой развод с уехавшим в США Константином Лохановым, а заодно столкнулась с невозможностью выступать на международных стартах.

Источник: Соцсети

Можно предположить, что теперь Поздняков срывает злость на всех, у кого остались и возможность, и желание.

Но при его должности так нельзя.

ОКР «заморожен» — так в чем сейчас его функция?

Последние посты в телеграм-канале Позднякова — нападки на МОК. Да, к Томасу Баху полно вопросов. По сути, руководители МОК ведут себя как босс ОКР — только с противоположной стороны. Но отвечать тем же — бессмысленная и бесконечная ругань. А хочется конструктива. Только сейчас он, похоже, не в моде.

Интересно, что Поздняков по примеру Вероники Степановой убрал из своего канала все негативные реакции. Босса ОКР можно исключительно хвалить. И вот это как раз — в моде. Ждем опроса в стиле мэра Чунского района Николая Хрычова, который в своем канале на днях предложил оценить его работу с вариантами «хорошо», «отлично» и «супер».

Вместе с тем в октябре 2023-го МОК приостановил деятельность ОКР. То есть сотрудники продолжают получать зарплату, но выполнять прямые обязанности они сейчас не могут. Внутренние большие соревнования — не на Олимпийском комитете. Недавняя зимняя Спартакиада — работа Минспорта. Организационно-техническое обеспечение Игр Дружбы — тоже, там свой оргкомитет.

А чем вообще живет и занимается ОКР?

Из новостей на сайте за последние недели (помимо поздравлений с днем рождения и случайных комментариев с российских турниров) — отчет о рабочей встрече с делегацией Международного комитета Африканского фестиваля боевых искусств — игр ФАДАМ.

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Какой смысл сейчас несет существование ОКР — вопрос риторический. Вот и «Газпром» не нашел на него ответа — на днях компания, 10 лет пробывшая генеральным спонсором, не стала продлевать с комитетом контракт.

Выходит так, что главная возможность ОКР напомнить о себе — агитировать спортсменов не ехать на Олимпийские игры? Если так, какой смысл в большом аппарате? Поздравлять друг друга с днем рождения?

А Станислав Поздняков вполне может продолжить эту риторику в личном канале на 1500 подписчиков. И все реакции там точно будут одобрительные.