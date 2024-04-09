На Украине заявили, что спортивные федерации получили приглашения на Игры дружбы

«Мы вместе с Национальным олимпийским комитетом Украины обратились к странам, которые являются нашими партнерами: никто не будет отправлять туда своих спортсменов, — заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный. — Никто из тех, кто действительно видит себя в спорте высших достижений, спортивном движении, не позволит себе этого сделать, иначе это будет точкой в их карьере и пути в международном спорте».