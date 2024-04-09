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11:24 (мск), источник: ТАСС

На Украине заявили, что спортивные федерации получили приглашения на Игры дружбы

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Некоторые украинские спортивные федерации получили приглашения на Игры дружбы. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

«Мы вместе с Национальным олимпийским комитетом Украины обратились к странам, которые являются нашими партнерами: никто не будет отправлять туда своих спортсменов, — заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный. — Никто из тех, кто действительно видит себя в спорте высших достижений, спортивном движении, не позволит себе этого сделать, иначе это будет точкой в их карьере и пути в международном спорте».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Международный олимпийский комитет призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными.

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