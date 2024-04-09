Дума приняла закон о проведении Всемирных игр дружбы

Авторы инициативы отмечают, что принятие документа создаст предпосылки для формирования образцовой модели в целях последующего проведения Всемирных игр дружбы, в том числе за рубежом. Документ предусматривает в том числе, что Международная ассоциация дружбы (IFA) занимается вопросами спортивного сотрудничества стран, продвижения и популяризации игр, а также деятельности по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне.

Законопроектом устанавливается, что размеры и порядок выплаты денежных вознаграждений победителям и призерам игр из числа россиян, а также тренерам и специалистам спортивных сборных команд РФ устанавливаются правительством РФ. Кроме того, выдача призов в денежной и (или) натуральной формах победителям и призерам игр может осуществляться IFA в порядке, установленном соглашением о подготовке и проведении Игр дружбы. Ранее первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия») заявил, что выплаты призовых и премиальных спортсменам на Всемирных играх дружбы могут проводиться в криптовалюте во избежание санкций.

Согласно законопроекту, единый регулятор азартных игр направляет организатору турнира целевые отчисления от всех полученных в букмекерской конторе ставок, в том числе интерактивных, с заключенных пари с использованием наличных денежных средств в пунктах приема ставок. В соответствии с действующим законодательством объем таких целевых отчислений не может составлять менее 30 млн рублей в квартал. Такие отчисления направляются на банковский счет организатора Всемирных игр дружбы, открытый в российской кредитной организации.

Закон также запрещает розничную продажу и потребление алкоголя, рекламу букмекерских контор и пива на стадионах во время проведения Всемирных игр дружбы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241039&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.