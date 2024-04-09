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16:50 (мск), источник: ТАСС

Дума приняла закон о проведении Всемирных игр дружбы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который регулирует вопросы проведения Всемирных игр дружбы в России. Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов думского комитета по физической культуре и спорту.

Источник: Спорт-Экспресс

Авторы инициативы отмечают, что принятие документа создаст предпосылки для формирования образцовой модели в целях последующего проведения Всемирных игр дружбы, в том числе за рубежом. Документ предусматривает в том числе, что Международная ассоциация дружбы (IFA) занимается вопросами спортивного сотрудничества стран, продвижения и популяризации игр, а также деятельности по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне.

Законопроектом устанавливается, что размеры и порядок выплаты денежных вознаграждений победителям и призерам игр из числа россиян, а также тренерам и специалистам спортивных сборных команд РФ устанавливаются правительством РФ. Кроме того, выдача призов в денежной и (или) натуральной формах победителям и призерам игр может осуществляться IFA в порядке, установленном соглашением о подготовке и проведении Игр дружбы. Ранее первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия») заявил, что выплаты призовых и премиальных спортсменам на Всемирных играх дружбы могут проводиться в криптовалюте во избежание санкций.

Согласно законопроекту, единый регулятор азартных игр направляет организатору турнира целевые отчисления от всех полученных в букмекерской конторе ставок, в том числе интерактивных, с заключенных пари с использованием наличных денежных средств в пунктах приема ставок. В соответствии с действующим законодательством объем таких целевых отчислений не может составлять менее 30 млн рублей в квартал. Такие отчисления направляются на банковский счет организатора Всемирных игр дружбы, открытый в российской кредитной организации.

Закон также запрещает розничную продажу и потребление алкоголя, рекламу букмекерских контор и пива на стадионах во время проведения Всемирных игр дружбы.

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Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Ранее МОК призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России «политизированными».

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