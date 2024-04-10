World Athletics станет первой федерацией, которая выплатит призовые за победу на Олимпиаде

ТАСС, 10 апреля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) будет выплачивать призовые спортсменам, которые победят на Олимпийских играх. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Победитель Олимпийских игр в Париже получит $50 тыс. На Олимпиаде 2028 года призовые получат все спортсмены, завоевавшие медали.

World Athletics станет первой международной федерацией, которая будет денежно вознаграждать спортсменов за медали на Олимпиаде.