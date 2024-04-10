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11:55 (мск), источник: ТАСС

World Athletics станет первой федерацией, которая выплатит призовые за победу на Олимпиаде

Победитель Олимпийских игр в Париже получит $50 тыс.

Источник: Reuters

ТАСС, 10 апреля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) будет выплачивать призовые спортсменам, которые победят на Олимпийских играх. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Победитель Олимпийских игр в Париже получит $50 тыс. На Олимпиаде 2028 года призовые получат все спортсмены, завоевавшие медали.

World Athletics станет первой международной федерацией, которая будет денежно вознаграждать спортсменов за медали на Олимпиаде.

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