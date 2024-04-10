Часть соревнований на Олимпиаде в Париже оказалась под угрозой срыва

Эстанге допустил, что плавательная часть триатлона может быть отменена из-за качества воды в реке Сене. Он объяснил, что при сильном дожде в воде повышается содержание кишечной палочки.

Эстанге добавил, что у оргкомитета разработан план на случай непредвиденных обстоятельств. В качестве одного из вариантов рассматривается перенос начала соревнований на Играх на более поздний срок.

Ранее экологи провели тесты и выяснили, что качество воды в Сене по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. Ученые указали на риски для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях по триатлону и плаванию на открытой воде.

Купаться в Сене запрещено с 1923 года, в том числе из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. К началу Олимпиады реку планировали очистить.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.