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13:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Часть соревнований на Олимпиаде в Париже оказалась под угрозой срыва

Часть соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже оказалась под угрозой срыва. Об этом сообщил глава оргкомитета Игр Тони Эстанге, слова которого приводит The Guardian.

Источник: AP 2023

Эстанге допустил, что плавательная часть триатлона может быть отменена из-за качества воды в реке Сене. Он объяснил, что при сильном дожде в воде повышается содержание кишечной палочки.

Эстанге добавил, что у оргкомитета разработан план на случай непредвиденных обстоятельств. В качестве одного из вариантов рассматривается перенос начала соревнований на Играх на более поздний срок.

Ранее экологи провели тесты и выяснили, что качество воды в Сене по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. Ученые указали на риски для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях по триатлону и плаванию на открытой воде.

Купаться в Сене запрещено с 1923 года, в том числе из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. К началу Олимпиады реку планировали очистить.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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