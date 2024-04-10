По уши в Сене. Спортсменов на Олимпиаде-2024 заставят плыть в фекалиях? | Источник: Аргументы и факты

Широка река, глубока река…

Во время церемонии открытия, которую МОК назвал «беспрецедентной», парад участников должен пройти по реке — каждая делегация проследует на отдельном судне.

На протяжении 6 км маршрута олимпийцев, по задумке организаторов, должны приветствовать сотни тысяч зрителей с набережной Сены.

Этот сценарий крайне беспокоит спецслужбы Франции, ибо обеспечение безопасности в таких условиях требует привлечения очень больших сил.

Но Сена включена не только в церемониальную часть Олимпиады. Река должна стать трассой соревнований по плаванию на открытой воде, а также плавательной частью турнира по триатлону.

Еще в 1923 году власти Парижа запретили купание в Сене из-за чрезвычайно высокого уровня загрязнения, а также из-за того, что в воде содержится большое количество болезнетворных микробов.

«Генеральная репетиция» летом 2023 года сорвалась

Президент Франции Жак Ширак, будучи еще мэром Парижа, в конце 1980-х годов инициировал программу очистки реки. Однако ему не удалось решить задачу ни в кресле градоначальника, ни на посту главы государства.

Ничего удивительного в этом нет, поскольку парижане сбрасывали в Сену нечистоты столетиями, совершенно не беспокоясь о последствиях.

В рамках подготовки к Олимпиаде на проект по очистке реки было выделено 1,4 млрд евро. Это должно устранить три четверти бактериологического загрязнения Сены.

Но пока все выглядит не слишком оптимистично. В августе 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила проведение в Париже этапа Кубка мира на открытой воде. Причина — несоответствие воды в Сене санитарным нормам.

Представители федерации в официальном документе «выразили разочарование», так как этап Кубка мира задумывался как генеральная репетиция олимпийских стартов.

Парижские организаторы объявили, что все дело в проливных дождях, испортивших идиллию. Тут, конечно, возникает вопрос — что за дожди идут в Париже, если после них вода в реке становится опасной?

Анализы показывают: вода опасна

В апреле 2024 года некоммерческая экологическая организация Surfrider Foundation провела исследование воды в Сене, 13 проб из 14, которые были взяты в последние шесть месяцев, показали превышение допустимого уровня загрязнения кишечной палочкой и другими бактериями.

Иными словами, ситуация с момента отмены этапа Кубка мира совершенно не улучшилась, причем вне зависимости от того, шли дожди или нет.

Издание The Guardian приводит слова главы оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге: «Мы по-прежнему уверены, что триатлон пройдет на Сене, у нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств. Соревнования могут быть отложены из-за дождей, которые могут повлиять на качество воды. Так как триатлон запланирован на начало Игр, мы можем дождаться лучших погодных условий. Окончательное решение о возможном запрете соревнований будет продиктовано правилами Международной федерации. Конечно, это то, чего мы хотим избежать».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241080&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все будет. Но потом

Ответ на сайте мэрии Парижа оказался куда более любопытным. Там пообещали, что во время Олимпиады вода будет соответствовать всем нормам. Нынешние показатели объяснили тем, что специальные дезинфекционные установки на реке не работали. Включить их планируется во втором квартале 2024 года, чтобы подготовить реку к Играм.

Мэрия также сослалась на… осадки, которых было много в первом квартале. Чиновники убеждены, что летом все будет по-другому.

Чтобы доказать, что вода в Сене качественная, президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби пообещали лично искупаться в реке накануне Игр.

Судя по всему, даже во Франции такие гарантии вызвали у многих только усмешку. Данный триумвират никому не жалко, а вот здоровье обычных спортсменов ставится под угрозу.

Есть достаточно высокая вероятность, что, не добившись прогресса в очистке Сены, чиновники попытаются надавать на атлетов, чтобы провести старты ради «спасения Олимпиады».

А на сегодняшний день дурно пахнет не только Сена, но и маневры организаторов Игр.