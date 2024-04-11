Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Чикаго
Хоккей. НХЛ
03:30
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер
Аризона
Футбол. Еврокубки
10.04
Атлетико
Боруссия Д
21
Футбол. Еврокубки
10.04
ПСЖ
Барселона
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Все события
01:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава МОК помолился «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с российскими пранкерами согласился помолиться «героям африканского континента святым Вовану и Лексусу» за срыв проведения в России Игр дружбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отрывок разговора Баха с пранкерами был показан в эфире Первого канала. Пранкер Алексей Столяров (Лексус), замаскированный под африканского политика, убедил Баха, а также замглавы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса помолиться за срыв Игр дружбы.

«Я обращаюсь к тебе, Боже, чтобы помочь мне: помоги мне принять правильное решение. Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы», — сказал Лексус, за которым слово в слово повторили Бах и Схинас.

Схинас после молитвы отметил: «Отлично, теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что большое количество стран проявляют интерес к международным Играм дружбы и примут в них участие, несмотря на попытки МОК запретить состязания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
После аварии его называли уродом со шрамом. А он чуть не взял 'Золотой мяч'
Грандиозный скандал в Турции: почему суперклуб бойкотировал Суперкубок?
Кучеров бьет все рекорды! Никита в числе легендарных Гретцки, Лемье и Ягра
Овечкин эффектным силовым приемом свалил канадца с ног
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь