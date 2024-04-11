Глава МОК помолился «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-49388814&hd=1&id=456288759&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отрывок разговора Баха с пранкерами был показан в эфире Первого канала. Пранкер Алексей Столяров (Лексус), замаскированный под африканского политика, убедил Баха, а также замглавы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса помолиться за срыв Игр дружбы.

«Я обращаюсь к тебе, Боже, чтобы помочь мне: помоги мне принять правильное решение. Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы», — сказал Лексус, за которым слово в слово повторили Бах и Схинас.

Схинас после молитвы отметил: «Отлично, теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что большое количество стран проявляют интерес к международным Играм дружбы и примут в них участие, несмотря на попытки МОК запретить состязания.