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10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЕС призвали отстранить одну страну от участия от Олимпиады-2024

Член парламента Франции Эдуард Бенар призвал отстранить Израиль от участия в грядущих Олимпийских игр, которые пройдут летом 2024 года в Париже. Соответствующее предложение депутат изложил в обращении к министру спорта страны Амели Удеа-Кастере. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма Бенара.

Источник: AP 2023

«Господин Эдуар Бенар обращает внимание госпожи министра спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр на просьбу более 300 палестинских спортивных клубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из Олимпийских игр, начиная с Игр в Париже в 2024 году», — говорится в его обращении.

Учитывая, что правительство Израиля проводит политику апартеида и организует геноцид, (…) эта страна (…) должна быть исключена из Олимпийских игр.

Эдуард Бенар
член парламента Франции

В связи с этим Бенар задает главе Минспорта Франции вопрос об отношении правительства к идее отстранения Тель-Авива от участия в Олимпиаде. «Он (Бенар — прим. “Ленты.ру”) просит ее (Удеа-Кастеру — прим. “Ленты.ру”) сообщить ему свою позицию в отношении палестинского призыва к бойкоту Олимпийских игр в отношении государства Израиль», — уточняется в обращении.

В феврале группа из 13 депутатов Европарламента призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить от соревнований израильские клубы и сборные из-за конфликта в секторе Газа.

В том же месяце 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от международных турниров, среди этих стран были Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. Страна назвала нападение войной и 10 октября начала наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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