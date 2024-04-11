В ЕС призвали отстранить одну страну от участия от Олимпиады-2024

«Господин Эдуар Бенар обращает внимание госпожи министра спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр на просьбу более 300 палестинских спортивных клубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из Олимпийских игр, начиная с Игр в Париже в 2024 году», — говорится в его обращении.

Учитывая, что правительство Израиля проводит политику апартеида и организует геноцид, (…) эта страна (…) должна быть исключена из Олимпийских игр. Эдуард Бенар член парламента Франции

В связи с этим Бенар задает главе Минспорта Франции вопрос об отношении правительства к идее отстранения Тель-Авива от участия в Олимпиаде. «Он (Бенар — прим. “Ленты.ру”) просит ее (Удеа-Кастеру — прим. “Ленты.ру”) сообщить ему свою позицию в отношении палестинского призыва к бойкоту Олимпийских игр в отношении государства Израиль», — уточняется в обращении.

В феврале группа из 13 депутатов Европарламента призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить от соревнований израильские клубы и сборные из-за конфликта в секторе Газа.

В том же месяце 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от международных турниров, среди этих стран были Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.