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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Полный зашквар!» Российские пранкеры поиздевались над главой МОК

В ненависти к России глава МОК превзошел все рамки приличия. Ночью вышла заключительная серия розыгрыша Томаса Баха пранкерами Вованом и Лексусом. Там чиновник помолился вслед за мнимым африканским политиком за отмену Игр дружбы. Такого еще не было!

Источник: Reuters

«Повлияйте на правительства»

Ранее Бах уже обсуждал с «влиятельным политиком из Африки», в которого перегримировался пранкер Владимир Кузнецов (Вован), намерение России провести Игры дружбы. Официально позиция МОК по этому поводу звучит так: мероприятие это политизированное, участникам олимпийского движения и правительствам всех стран рекомендовали отказаться от его поддержки. Санкциями за участие в Играх дружбы Бах прямо не грозил, но зато о них говорил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька — правда, не конкретизируя, в чем они могут заключаться.

Зато пранкерам президент МОК наговорил куда больше.

«Это игры президента России и правительства России. Если бы вы с вашим авторитетом могли повлиять на правительства государств с вашего континента, мы бы были очень признательны, — заявил Бах “африканскому политику” во время первого эпизода их общения. — Спортсмены должны осознавать, что, принимая участия в Играх дружбы, они принимают чью-то сторону». А когда собеседник Баха задал вопрос, о каких рисках может идти в данном случае речь, тот ответил: «Скажем, (применительно) к Олимпийским играм».

Томас Бах
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Бах в конце разговора с мнимым африканским воротилой пообещал ему организовать встречу с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, отвечающим за спортивное направление в ЕС, чтобы договориться об общем заявлении в отношении Игр дружбы. И сдержал слово. В назначенный час Бах и Схинас увидели загримированного Вована, сидящего на фоне полки с книгами и Чебурашки на ней. Но все равно ни о чем не догадались.

«После нашей сегодняшней встречи я планирую поддержать заявление МОК, разоблачающее политическую мотивацию этой инициативы и предлагаем национальные олимпийские комитеты не участвовать в этом», — отметил в разговоре Схинас, после чего Бах добавил, что подобное обращение еще важнее адресовать к правительствам.

Налил стакан водки

В обсуждении затем подняли темы участия российских спортсменов в Олимпиаде, в ходе которого Бах пожаловался, что его обвиняют в нацизме за позицию МОК. Но главное последовало в конце: «африканский политик» предложил помолиться «святым Вовану и Лексусу» за то, чтобы предотвратить Игры дружбы. И президент МОК, и вице-президент Европейской комиссии послушно повторили за Владимиром Кузнецовым заклинание, после чего Схинас даже добавил: «Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так».

А потом маски были сброшены: «политик из Африки» обвинил Баха и Схинаса в том, что они пытаются войти в сговор, налил стакан водки, показал скелета Йорика и достал с полки Чебурашку. Только после этого высокопоставленные чиновники догадались, что их развели, и, смеясь, отключились от видеоконференции.

Но веселым настроение у президента МОК явно оставалось не очень долго. После разговора с пранкерами ему пришлось сделать ряд официальных заявлений. В том числе о том, что его организация, вопреки основополагающему принципу «спорт вне политики», этой самой политикой занимается. И выслушивать констатацию того, что во всей этой истории МОК занял совершенно одностороннюю позицию — опять же, вопреки утверждениям о нейтральности.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула в эфире Первого канала «крайнюю степень политизации Баха как функционера», отметив, что «налицо сговор».

«По большому счету, он и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов… То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», — отметила она.

Мария Захарова

«Это полный зашквар! — так оценил “молитву” президента МОК гроссмейстер Сергей Карякин. — Но по поводу Томаса Баха давно все уже понятно. Для него Россия изначально во всем виновата, поэтому какие бы турниры мы ни проводили, этому нужно противодействовать, российских спортсменов никуда не допускать. История с розыгрышем отлично показала, что думает Бах и как сильно ненавидит он Россию».

Однако, судя по всему, никакого расследования МОК проводить не собирается. Пресс-служба организации еще несколько недель назад сообщила, что Бах подвергся атаке пранкеров, но по существу с тех пор комментариев не дает. Что, в принципе, ожидаемо — все, что возможно, уже сказано. И сделано: молиться «африканским святым», чтобы не допустить Игр дружбы — это значит окончательно дойти до ручки. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно.

Андрей Симоненко

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