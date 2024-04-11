В МОК объяснили, почему не просят российских спортсменов осудить СВО

«Лишение флага и гимна — это унизительно? Речь идет о тех спортсменах, которые это поддерживают. Те, кто не поддерживает — мы им рады. Мы лишили не спортсменов, а правительство России. Мы даже не просим их высказаться против СВО, потому что понимаем, что с ними будет. В России их посадят в тюрьму или в какой-нибудь лагерь», — сказал Бах.