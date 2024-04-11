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17:21 (мск), источник: Газета.Ру

В МОК объяснили, почему не просят российских спортсменов осудить СВО

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время звонка российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) объяснил решение лишить российских спортсменов флага и гимна на предстоящей Олимпиаде в Париже.

Источник: Сайт МОК

«Лишение флага и гимна — это унизительно? Речь идет о тех спортсменах, которые это поддерживают. Те, кто не поддерживает — мы им рады. Мы лишили не спортсменов, а правительство России. Мы даже не просим их высказаться против СВО, потому что понимаем, что с ними будет. В России их посадят в тюрьму или в какой-нибудь лагерь», — сказал Бах.

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В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

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