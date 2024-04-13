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00:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Венгрии назвали унизительным нейтральный статус для россиян на Олимпиаде

БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал унизительным доступ российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе и заявил, что смешивать спорт с геополитикой недопустимо.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо», — сказал Сийярто на конференции в Будапеште, которая транслировалась в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, геополитика не должна смешиваться со спортом, а Олимпиаду надо использовать как шаг к миру.

«А еще я считаю унизительным то, что мы разрешаем спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают. Если перейдем эту черту, то с этого момента кто знает, какие центры власти на основе каких критериев смогут через некоторое время говорить, кто может участвовать в соревнованиях, а кто нет, кто может слушать свой национальный гимн и кто не может», — сказал Сийярто.

«Если уже выясняется, что национальным спортсменам не позволяют участвовать в Олимпийских играх, то, по-моему, мы находимся очень глубоко. Я так считал и тогда, когда российских спортсменов еще задолго до войны из-за обвинений в допинге не пустили соревноваться», — отметил он.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что не пропагандирует употребление допинга, а выступает против коллективной ответственности всей национальной сборной.

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Ранее в ходе визита в Москву Сийярто встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным и заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпийских играх должно зависеть только от результатов спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта».

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