В Венгрии назвали унизительным нейтральный статус для россиян на Олимпиаде

«Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо», — сказал Сийярто на конференции в Будапеште, которая транслировалась в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, геополитика не должна смешиваться со спортом, а Олимпиаду надо использовать как шаг к миру.

«А еще я считаю унизительным то, что мы разрешаем спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают. Если перейдем эту черту, то с этого момента кто знает, какие центры власти на основе каких критериев смогут через некоторое время говорить, кто может участвовать в соревнованиях, а кто нет, кто может слушать свой национальный гимн и кто не может», — сказал Сийярто.

«Если уже выясняется, что национальным спортсменам не позволяют участвовать в Олимпийских играх, то, по-моему, мы находимся очень глубоко. Я так считал и тогда, когда российских спортсменов еще задолго до войны из-за обвинений в допинге не пустили соревноваться», — отметил он.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что не пропагандирует употребление допинга, а выступает против коллективной ответственности всей национальной сборной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241080&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в ходе визита в Москву Сийярто встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным и заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпийских играх должно зависеть только от результатов спортсменов.