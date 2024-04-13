В Венгрии назвали унизительным нейтральный статус для россиян на Олимпиаде

«Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо», — сказал Сийярто на конференции в Будапеште, которая транслировалась в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, геополитика не должна смешиваться со спортом, а Олимпиаду надо использовать как шаг к миру.
«А еще я считаю унизительным то, что мы разрешаем спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают. Если перейдем эту черту, то с этого момента кто знает, какие центры власти на основе каких критериев смогут через некоторое время говорить, кто может участвовать в соревнованиях, а кто нет, кто может слушать свой национальный гимн и кто не может», — сказал Сийярто.
«Если уже выясняется, что национальным спортсменам не позволяют участвовать в Олимпийских играх, то, по-моему, мы находимся очень глубоко. Я так считал и тогда, когда российских спортсменов еще задолго до войны из-за обвинений в допинге не пустили соревноваться», — отметил он.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что не пропагандирует употребление допинга, а выступает против коллективной ответственности всей национальной сборной.
Ранее в ходе визита в Москву Сийярто встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным и заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпийских играх должно зависеть только от результатов спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта».