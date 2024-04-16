В Крыму назвали идею Макрона о перемирии уловкой

Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что Макрон сохраняет надежду на «олимпийское перемирие» на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.

«Требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а стремление дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население. Его предложение — уловка», — сказал Смирнов РИА Новости.

По его словам, Макрону следует прекратить поставки оружия Киеву и своим примером показать, что он действительно заинтересован в прекращении огня.