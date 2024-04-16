Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Лос-Анджелес
Миннесота
13
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Сан-Хосе
92
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Балтика
Хоккей. НХЛ
02:30
Рейнджерс
Оттава
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Бостон
20
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Баффало
24
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.04
Челси
Эвертон
60
Футбол. Зарубежный
15.04
Осасуна
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
15.04
Аталанта
Верона
22
Все события
10:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму назвали идею Макрона о перемирии уловкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал уловкой идею президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр.

Источник: Reuters

Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что Макрон сохраняет надежду на «олимпийское перемирие» на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.

«Требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а стремление дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население. Его предложение — уловка», — сказал Смирнов РИА Новости.

По его словам, Макрону следует прекратить поставки оружия Киеву и своим примером показать, что он действительно заинтересован в прекращении огня.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Читайте также от «РИА Новости»
В США наконец поняли, о чем предупреждал Путин
'Война против БРИКС'. Слова Зеленского про Иран вызвали в Европе ярость
В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой
'Ровно через неделю'. Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь