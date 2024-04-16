Рекордсменка мира Чикунова осудила угрозы МОК в адрес участников Игр дружбы

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные структуры неуважительно относятся к спортсменам, угрожая им санкциями за участие во Всемирных играх дружбы. Такое мнение ТАСС высказала рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова.

19 марта МОК призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными. Позже обеспокоенность проведением Игр дружбы высказали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Я этого не понимаю. Что это такое, почему не дают развивать спорт? Мало того, что на нас наложили санкции, так еще и запугивают другие страны. Это не по-спортивному, получается нечестная борьба», — сказала Чикунова.

«Запугивать остальных неправильно. Словно нет уважения к спортсменам, которые хотели бы выступить. Их действительно могут запугать тем, что для них тоже могут закрыться международные старты. Страшно, что ни нам не дают особого выбора, ставя такие условия, ни остальным», — добавила она.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подобные заявления МОК назвал предвзятыми, потому что они не основаны на фактах.