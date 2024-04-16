В Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня для Игр в Париже

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 16 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2024 в Париже началась в Олимпии — святилище Древней Греции, где зародилась традиция проведения этих соревнований.

Церемония началась с прибытия на стадион президентской гвардии. После нее почетное место на стадионе займет президент Греции Катерина Сакелларопулу.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Национальном олимпийском комитете (НОК) Греции, на церемонии будут присутствовать президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, руководитель оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге, французский министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера, госсекретарь по вопросам развития, франкофонии и международного партнерства в министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции Хрисула Захаропулу (гречанка по происхождению), мэр Парижа Анн Идальго и президент НОК Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член МОК Спирос Капралос.

После исполнения олимпийского гимна над стадионом будет поднят олимпийский флаг, а затем — после исполнения национальных гимнов Франции и Греции — и их национальные флаги. Олимпийский гимн исполнит американская оперная певица Джойс Дидонато, лауреат премий Грэмми за лучший классический сольный вокал (2012, 2016 и 2020), а национальные гимны двух стран — детские школьные хоры.

С приветствиями выступят мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос, руководитель оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге, президент МОК Томас Бах и глава НОК Греции Спирос Капралос.

Затем на алтаре древнегреческого храма Геры жрицы, одетые в античные туники и сандалии, постараются зажечь от солнечных лучей с помощью параболического зеркала факел Олимпиады. Если из-за сильной облачности факел не загорится, то его зажгут от огня, полученного во время состоявшейся в понедельник генеральной репетиции церемонии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_qbBYpqV_do?si=-CqYBFII3mWGvLNk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новшества в церемонии

В этом году церемония несколько изменилась. Во-первых, избрана новая верховная жрица, роль которой будет исполнять греческая актриса Мэри Мина. Она выступала на сценах театров Австрии, Греции и Швеции, а также снялась в ряде сериалов. Во-вторых, был изменен дизайн античных туник участников представления. В отличие от монохромной белой или синей одежды прошлых лет, она будет двухцветная — черно-белая. В представлении будут участвовать 35 жриц и 15 куросов (древнегреческих юношей).

После еще одного театрализованного представления на античном стадионе верховная жрица передаст пламя первому факелоносцу, олимпийскому чемпиону по академической гребле Стефаносу Дускосу. С этого начнется 11-дневная эстафета олимпийского огня по Греции.

26 апреля огонь будет передан в Афинах организаторам парижской Олимпиады. На следующий день он отправится во Францию на борту 120-летнего трехмачтового парусника Le Belem. Огонь будет доставлен в старый порт Марселя 8 мая, где, как ожидается, его встретят около 150 тыс. человек. Город, основанный около 600 года до нашей эры фокейцами, греками из Малой Азии, станет местом проведения парусных гонок.