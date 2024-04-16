В Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня для Игр в Париже
После исполнения олимпийского гимна над стадионом будет поднят олимпийский флаг, а затем — после исполнения национальных гимнов Франции и Греции — и их национальные флаги.
После исполнения олимпийского гимна над стадионом будет поднят олимпийский флаг, а затем — после исполнения национальных гимнов Франции и Греции — и их национальные флаги.
ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 16 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2024 в Париже началась в Олимпии — святилище Древней Греции, где зародилась традиция проведения этих соревнований.
Церемония началась с прибытия на стадион президентской гвардии. После нее почетное место на стадионе займет президент Греции Катерина Сакелларопулу.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в Национальном олимпийском комитете (НОК) Греции, на церемонии будут присутствовать президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, руководитель оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге, французский министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера, госсекретарь по вопросам развития, франкофонии и международного партнерства в министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции Хрисула Захаропулу (гречанка по происхождению), мэр Парижа Анн Идальго и президент НОК Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член МОК Спирос Капралос.
После исполнения олимпийского гимна над стадионом будет поднят олимпийский флаг, а затем — после исполнения национальных гимнов Франции и Греции — и их национальные флаги. Олимпийский гимн исполнит американская оперная певица Джойс Дидонато, лауреат премий Грэмми за лучший классический сольный вокал (2012, 2016 и 2020), а национальные гимны двух стран — детские школьные хоры.
С приветствиями выступят мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос, руководитель оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге, президент МОК Томас Бах и глава НОК Греции Спирос Капралос.
Затем на алтаре древнегреческого храма Геры жрицы, одетые в античные туники и сандалии, постараются зажечь от солнечных лучей с помощью параболического зеркала факел Олимпиады. Если из-за сильной облачности факел не загорится, то его зажгут от огня, полученного во время состоявшейся в понедельник генеральной репетиции церемонии.
В этом году церемония несколько изменилась. Во-первых, избрана новая верховная жрица, роль которой будет исполнять греческая актриса Мэри Мина. Она выступала на сценах театров Австрии, Греции и Швеции, а также снялась в ряде сериалов. Во-вторых, был изменен дизайн античных туник участников представления. В отличие от монохромной белой или синей одежды прошлых лет, она будет двухцветная — черно-белая. В представлении будут участвовать 35 жриц и 15 куросов (древнегреческих юношей).
После еще одного театрализованного представления на античном стадионе верховная жрица передаст пламя первому факелоносцу, олимпийскому чемпиону по академической гребле Стефаносу Дускосу. С этого начнется 11-дневная эстафета олимпийского огня по Греции.
26 апреля огонь будет передан в Афинах организаторам парижской Олимпиады. На следующий день он отправится во Францию на борту 120-летнего трехмачтового парусника Le Belem. Огонь будет доставлен в старый порт Марселя 8 мая, где, как ожидается, его встретят около 150 тыс. человек. Город, основанный около 600 года до нашей эры фокейцами, греками из Малой Азии, станет местом проведения парусных гонок.
Эстафета огня по территории Франции продлится 68 дней и завершится на церемонии открытия Игр 26 июля. Соревнования будут проходить в Париже по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов установлены ограничения. На Олимпиаде они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение Международного олимпийского комитета считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.