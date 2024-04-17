Казахстан узнал количество медалей и место на Олимпиаде-2024

По мнению источника сборная США выиграет медальный зачет. Американцам предсказывают завоевание 123 наград (39 золотых, 37 серебряных и 47 бронзовых). На второе место в зачете помещена команда Китая, которой прогнозируют 89 медалей (35 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые). Топ-3 замыкает команда Великобритании — 66 наград (13 золотых, 23 серебряные и 30 бронзовых).