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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан узнал количество медалей и место на Олимпиаде-2024

Компания Gracenote, которая специализируются на спортивной аналитике представила версию «виртуального» медального зачета Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz. Олимпиада 2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: МОК

По мнению источника сборная США выиграет медальный зачет. Американцам предсказывают завоевание 123 наград (39 золотых, 37 серебряных и 47 бронзовых). На второе место в зачете помещена команда Китая, которой прогнозируют 89 медалей (35 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые). Топ-3 замыкает команда Великобритании — 66 наград (13 золотых, 23 серебряные и 30 бронзовых).

Что касается сборной Казахстана, то нашим атлетам прогнозируют десять медалей (две золотые, одна серебряная и семь бронзовых). Казахстан должен занять 26 место в медальном зачете.

Топ-10 медального зачета Олимпиады-2024 по версии Gracenote:

1. США — 123 медали (39−37−47).

2. Китай — 89 медалей (35−30−24).

3. Великобритания — 66 медалей (13−23−30).

4. Франция — 55 медалей (28−19−8).

5. Австралия — 50 медалей (13−19−18).

6. Япония — 49 медалей (13−16−20).

7. Италия — 47 медалей (12−20−15).

8. Нидерланды — 38 медалей (18−5−15).

9. Германия — 36 медалей (9−13−14).

10. Южная Корея — 24 медали (9−4−11).

—-

26. Казахстан — 10 медалей (2−1−7).

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