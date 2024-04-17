Казахстан узнал количество медалей и место на Олимпиаде-2024

По мнению источника сборная США выиграет медальный зачет. Американцам предсказывают завоевание 123 наград (39 золотых, 37 серебряных и 47 бронзовых). На второе место в зачете помещена команда Китая, которой прогнозируют 89 медалей (35 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые). Топ-3 замыкает команда Великобритании — 66 наград (13 золотых, 23 серебряные и 30 бронзовых).
Что касается сборной Казахстана, то нашим атлетам прогнозируют десять медалей (две золотые, одна серебряная и семь бронзовых). Казахстан должен занять 26 место в медальном зачете.
Топ-10 медального зачета Олимпиады-2024 по версии Gracenote:
1. США — 123 медали (39−37−47).
2. Китай — 89 медалей (35−30−24).
3. Великобритания — 66 медалей (13−23−30).
4. Франция — 55 медалей (28−19−8).
5. Австралия — 50 медалей (13−19−18).
6. Япония — 49 медалей (13−16−20).
7. Италия — 47 медалей (12−20−15).
8. Нидерланды — 38 медалей (18−5−15).
9. Германия — 36 медалей (9−13−14).
10. Южная Корея — 24 медали (9−4−11).
26. Казахстан — 10 медалей (2−1−7).