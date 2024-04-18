Фетисов: «При встрече припечатал бы Баха к борту»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как бы поступил, если бы встретил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как бы поступил, если бы встретил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не пожмет руку Баху.
«Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов (смеется). Вопрос философский. Олимпийская хартия — документ, который подтверждает более чем столетнюю историю развития спорта. Там есть смысл и идеология: на Олимпиаду могут попасть только люди, которые прошли отбор. Это мероприятие, которое собирает у экранов четыре миллиарда людей. Какое еще мероприятие имеет такую аудиторию?
Олимпиада придумана, чтобы останавливать войны, а также решать вопросы во время затяжных конфликтов. Олимпийская хартия говорит о том, что политики на Играх быть не должно. Человек, который прошел отбор, должен становиться частью этого праздника. Это традиции, которые заложены отнюдь не Бахом и не его “дебилами”. Кстати, я полностью поддерживаю термин Сергея Викторовича Лаврова (министра иностранных дело РФ. — Прим. Sport24), который этим словом определил некомпетентность мировой дипломатии.
Томас Бах сам олимпийский чемпион. В мире множество конфликтов. В свое время звучали предложения внести в Хартию пункт о том, что участники военного конфликта не могут выступать на Олимпиаде. Но тогда это была бы очередная политическая организация, а не спортивное мероприятие. Спорт же, наоборот, должен объединять людей и строить мосты», — цитирует Фетисова «СЭ».
Ранее МОК призвал спортсменов не приезжать на Игры дружбы, назвав данные соревнования политизированными.