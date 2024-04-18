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19:17 (мск), источник: Sport24

Фетисов: «При встрече припечатал бы Баха к борту»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как бы поступил, если бы встретил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Фетисов: «При встрече припечатал бы Баха к борту» | Источник: Sport24

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не пожмет руку Баху.

«Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов (смеется). Вопрос философский. Олимпийская хартия — документ, который подтверждает более чем столетнюю историю развития спорта. Там есть смысл и идеология: на Олимпиаду могут попасть только люди, которые прошли отбор. Это мероприятие, которое собирает у экранов четыре миллиарда людей. Какое еще мероприятие имеет такую аудиторию?

Олимпиада придумана, чтобы останавливать войны, а также решать вопросы во время затяжных конфликтов. Олимпийская хартия говорит о том, что политики на Играх быть не должно. Человек, который прошел отбор, должен становиться частью этого праздника. Это традиции, которые заложены отнюдь не Бахом и не его “дебилами”. Кстати, я полностью поддерживаю термин Сергея Викторовича Лаврова (министра иностранных дело РФ. — Прим. Sport24), который этим словом определил некомпетентность мировой дипломатии.

Томас Бах сам олимпийский чемпион. В мире множество конфликтов. В свое время звучали предложения внести в Хартию пункт о том, что участники военного конфликта не могут выступать на Олимпиаде. Но тогда это была бы очередная политическая организация, а не спортивное мероприятие. Спорт же, наоборот, должен объединять людей и строить мосты», — цитирует Фетисова «СЭ».

Ранее МОК призвал спортсменов не приезжать на Игры дружбы, назвав данные соревнования политизированными.

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