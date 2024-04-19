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13:06 (мск), источник: Коммерсантъ

WADA не получило взнос от России за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что до сих пор не получило взнос от России за 2023 год. Размер выплаты составляет $1,2 млн, сообщило WADA агентству ТАСС.

Источник: AFP 2023

«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», — сказали в WADA.

Министр спорта России Олег Матыцин в ноябре 2023 года говорил, что Москва готова оплатить ежегодный взнос в случае определения универсальной формулы финансирования. В декабре WADA сообщало, что санкции усложняют процесс обсуждения взноса. В феврале господин Матыцин заявил, что Россия согласовала выплату за 2023 год и ожидает представления формулы взноса на следующие периоды.

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