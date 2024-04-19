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13:20 (мск), источник: ТАСС

МОК сообщил о сохранении за «Телеспортом» прав на показ Олимпиады в Париже

Ранее МОК приостановил продажу телевизионных прав на показ Олимпиады для компаний из России и Белоруссии с 2026 года.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) имеет действующее соглашение с компанией «Телеспорт» на трансляцию Олимпийских игр в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

«У МОК с 2019 года есть действующее соглашение с АО TeleSport Group, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году», — говорится в сообщении.

Ранее МОК приостановил продажу телевизионных прав на показ Олимпиады для компаний из России и Белоруссии с 2026 года.

Гендиректор «Телеспорт груп» Петр Макаренко в настоящее время обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он отправлен под домашний арест до 4 мая. АО «Телеспорт груп» (TeleSport Group) — крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга. Компания занимается привлечением спонсоров и рекламодателей для федераций и чемпионатов по разным видам спорта в РФ и других странах. Также она выступает одним из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В интервью ТАСС в 2024 году Макаренко заявлял, что его компания приобрела права на показ чемпионатов Европы по футболу 2024 и 2028 годов, а также права на трансляцию Олимпийских игр 2024 и 2026 годов.

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