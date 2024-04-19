Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы

В документе также отмечается, что для иностранных граждан-участников соревнований будет введен упрощенный визовый режим. Кроме того, иностранным гражданам-волонтерам не нужно будет получать разрешение для работы на соревнованиях и не нужно будет рассылать уведомления о прибытии на турнир. Изменениями в Налоговом кодексе, которые предполагает инициатива, участники и организаторы турнира будут освобождены от уплаты НДФЛ и НДС — эта новелла будет касаться призовых, стоимости оплаты питания, проезда, проживания, спортивного оборудования, спортивной формы. Кроме того, законом вводится бесплатный проезд на Играх, но только на маршруте спортивного соревнования — в пределах конкретного города, где будет проходить турнир.