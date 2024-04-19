Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Факел
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Лацио
Футбол. Первая лига
21:00
Родина
Химки
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лорьян
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Чикаго
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Анахайм
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Эдмонтон
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Сан-Хосе
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Ванкувер
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота
Сиэтл
34
Все события
15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым регулируются юридические отношения, возникающие в связи с проведением в России Всемирных игр дружбы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Законом исключается показ рекламы алкоголя в ходе Игр, кроме того, запрещается его продажа. Инициативой также предполагается, что не будет проводиться и реклама букмекеров.

В документе также отмечается, что для иностранных граждан-участников соревнований будет введен упрощенный визовый режим. Кроме того, иностранным гражданам-волонтерам не нужно будет получать разрешение для работы на соревнованиях и не нужно будет рассылать уведомления о прибытии на турнир. Изменениями в Налоговом кодексе, которые предполагает инициатива, участники и организаторы турнира будут освобождены от уплаты НДФЛ и НДС — эта новелла будет касаться призовых, стоимости оплаты питания, проезда, проживания, спортивного оборудования, спортивной формы. Кроме того, законом вводится бесплатный проезд на Играх, но только на маршруте спортивного соревнования — в пределах конкретного города, где будет проходить турнир.

Федеральным законом определяются полномочия субъектов организации и осуществления мероприятий «Всемирных игр дружбы»: Международной ассоциации дружбы (International Friendship Association (IFA)), организатора спортивного соревнования, организационного комитета. Предусматривается, что сами Игры будут проводиться за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов, местного бюджета, целевых отчислений от азартных игр, перечисленных организатору спортивного соревнования.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Русский фигурист переехал в Китай и женился на чемпионке. Что творит любовь
'Другое видение семьи': почему расстались Трусова и Кондратюк
'Полный зашквар!' Российские пранкеры поиздевались над главой МОК
Булочки с изюмом: почему Загитова и Медведева недовольны своей красотой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь