Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы

Законом исключается показ рекламы алкоголя в ходе Игр, кроме того, запрещается его продажа. Инициативой также предполагается, что не будет проводиться и реклама букмекеров.
В документе также отмечается, что для иностранных граждан-участников соревнований будет введен упрощенный визовый режим. Кроме того, иностранным гражданам-волонтерам не нужно будет получать разрешение для работы на соревнованиях и не нужно будет рассылать уведомления о прибытии на турнир. Изменениями в Налоговом кодексе, которые предполагает инициатива, участники и организаторы турнира будут освобождены от уплаты НДФЛ и НДС — эта новелла будет касаться призовых, стоимости оплаты питания, проезда, проживания, спортивного оборудования, спортивной формы. Кроме того, законом вводится бесплатный проезд на Играх, но только на маршруте спортивного соревнования — в пределах конкретного города, где будет проходить турнир.
Федеральным законом определяются полномочия субъектов организации и осуществления мероприятий «Всемирных игр дружбы»: Международной ассоциации дружбы (International Friendship Association (IFA)), организатора спортивного соревнования, организационного комитета. Предусматривается, что сами Игры будут проводиться за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов, местного бюджета, целевых отчислений от азартных игр, перечисленных организатору спортивного соревнования.