Две фиджитал-дисциплины должны появиться в программе Игр БРИКС

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фиджитал-баскетбол и фиджитал-футбол должны войти в программу Игр БРИКС, которые пройдут с 11 по 24 июня в Казани. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Игр будущего Игорь Столяров.

«Игры БРИКС организовываются хозяйкой, которая председательствует в БРИКС. У меня сердце кровью обливается от того, что страны БРИКС — это 40% мирового населения и 30% мировой экономики, а про Игры БРИКС вообще никто не знает, — сказал Столяров. — То есть если сравнивать с форматом Олимпийских игр, Универсиады и каких-то любительских соревнований, то это небо и земля, не о чем говорить».

«В прошлом году, когда председателем БРИКС была Южная Африка, соревнования состояли из трех-четырех дисциплин. Приехали третьеразрядные команды, и игры прошли совершенно незаметными для мирового сообщества. Конечно, мы в России сделаем намного более яркий и масштабный формат, — сказал Столяров. — Игры будут проходить в Казани на еще не остывших объектах после Игр будущего. Но мы предложили все-таки немножко начать движение к новому формату Игр БРИКС, в программе которых будет две фиджитал-дисциплины. Это уже утверждено, это будут баскетбол и футбол. Мы говорим о том, что у нас, скорее всего, не получится полностью пересобрать формат Игр БРИКС на этот год, так как объекты заточены именно под те соревнования. Но поговорить об этом на саммите БРИКС я бы очень хотел».

Столяров отметил, что хотел бы предложить формат соревнований, который мог бы конкурировать с соревнованиям Международного олимпийского комитета (МОК). «Необязательно, чтобы в Играх БРИКС было больше фиджитала, но чтобы были высокотехнологичные дисциплины: битва роботов, спортивные программирование, гонки дронов и другое. Это такие вещи, у которых нет регуляторов в виде международных федераций», — добавил он.