Текущие события
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Тюмень
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Локомотив
Хоккей. КХЛ
14:00
Металлург Мг
Локомотив
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Кубань
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Сокол
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Черноморец
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Осасуна
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ренн
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Арсенал
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Енисей
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Клермон Фут
Все события
12:01 (мск), источник: ТАСС

Две фиджитал-дисциплины должны появиться в программе Игр БРИКС

Соревнования пройдут с 11 по 24 июня в Казани.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фиджитал-баскетбол и фиджитал-футбол должны войти в программу Игр БРИКС, которые пройдут с 11 по 24 июня в Казани. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Игр будущего Игорь Столяров.

«Игры БРИКС организовываются хозяйкой, которая председательствует в БРИКС. У меня сердце кровью обливается от того, что страны БРИКС — это 40% мирового населения и 30% мировой экономики, а про Игры БРИКС вообще никто не знает, — сказал Столяров. — То есть если сравнивать с форматом Олимпийских игр, Универсиады и каких-то любительских соревнований, то это небо и земля, не о чем говорить».

«В прошлом году, когда председателем БРИКС была Южная Африка, соревнования состояли из трех-четырех дисциплин. Приехали третьеразрядные команды, и игры прошли совершенно незаметными для мирового сообщества. Конечно, мы в России сделаем намного более яркий и масштабный формат, — сказал Столяров. — Игры будут проходить в Казани на еще не остывших объектах после Игр будущего. Но мы предложили все-таки немножко начать движение к новому формату Игр БРИКС, в программе которых будет две фиджитал-дисциплины. Это уже утверждено, это будут баскетбол и футбол. Мы говорим о том, что у нас, скорее всего, не получится полностью пересобрать формат Игр БРИКС на этот год, так как объекты заточены именно под те соревнования. Но поговорить об этом на саммите БРИКС я бы очень хотел».

Столяров отметил, что хотел бы предложить формат соревнований, который мог бы конкурировать с соревнованиям Международного олимпийского комитета (МОК). «Необязательно, чтобы в Играх БРИКС было больше фиджитала, но чтобы были высокотехнологичные дисциплины: битва роботов, спортивные программирование, гонки дронов и другое. Это такие вещи, у которых нет регуляторов в виде международных федераций», — добавил он.

«У нас молодое поколение, на 10 лет меньше среднего возраста населения стран БРИКС по сравнению с большой двадцаткой. Есть огромная потребность у молодежи смотреть более инновационные, веселые виды спорта, которых нет ни в программе МОК, ни как демодисциплин. И, скорее всего, МОК их никогда не потянет. Поэтому давайте это подберем и сделаем из это вкусное и классное шоу», — подытожил собеседник агентства.

Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь