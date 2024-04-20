СМИ: у 23 китайских пловцов обнаружили допинг перед Олимпиадой в Токио

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин перед Играми. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что китайская сторона признала положительные результаты тестов в отчете своего антидопингового регулятора. Она заявила, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах, так что против них не требуется предпринимать каких-либо действий. Расследование Китайского антидопингового агентства предположило, что инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания. В своем отчете китайские следователи описали, сколько лучших пловцов страны остановились в одном отеле на соревнованиях внутри страны в последние дни 2020 года и первые дни 2021 года. Через два месяца после того, как в пробах пловцов было обнаружено запрещенное вещество — отпускаемый по рецепту сердечный препарат, который может улучшить работоспособность — китайские следователи сообщили об обнаружении следовых количеств этого вещества на кухне отеля.

В заявлении Китайского антидопингового агентства говорится, что оно установило: спортсмены не нарушали никаких антидопинговых законов. Руководящий орган по плаванию подтвердил, что дела были рассмотрены комиссией по допинг-контролю и подвергнуты независимой экспертной проверке, не предоставив дополнительных подробностей.

По информации источника, национальные и международные антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли Всемирному антидопинговому агентству (WADA) разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии и использовании допинга китайскими пловцами. WADA предпочло не пытаться привлечь спортсменов к ответственности, заявив об «отсутствии какой-либо достоверной информации доказательств», чтобы оспорить версию событий китайской стороны. WADA выступило в защиту своего решения не предпринимать никаких действий, назвав критику необоснованной. Оно подтвердило в своем заявлении, что «тщательно рассмотрело решение», принятое китайской стороной, и решило не предпринимать действий после консультации с учеными и внешним юрисконсультом, «чтобы тщательно проверить теорию заражения, представленную Китайским антидопинговым агентством».

«В конечном итоге мы пришли к выводу, что нет никаких конкретных оснований оспаривать предполагаемое заражение», — заявил старший директор по науке и медицине WADA Оливье Рабин.

Антидопинговое агентство США (USADA) обвинило WADA в провале своей миссии. «Похоже, что это разрушительный удар в спину чистых спортсменов и глубокое предательство всех спортсменов, которые соревнуются честно и соблюдают правила, — сказал глава USADA Трэвис Тайгарт. — Все те, кто грязными руками скрывает эти положительные факты и подавляет голоса отважных информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241045&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

История Валиевой

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.