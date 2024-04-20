В WADA отвергли обвинения главы USADA в намеренном сокрытии допинг-проб китайских пловцов

ТАСС, 20 апреля. Заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта о сознательном сокрытии Всемирным антидопинговым агентством (WADA) положительных результатов допинг-тестов китайских пловцов являются ложью и будет рассмотрено юристами организации для дальнейших действий. Об этом говорится в заявлении WADA.

«Всемирное антидопинговое агентство поражено возмутительными, полностью ложными и дискредитирующими высказываниями генерального директора антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта, который выдвинул очень серьезные обвинения против WADA в связи с делом 23 пловцов из Китая, о котором ранее сегодня сообщили СМИ, — говорится в заявлении. — Утверждения Тайгарта политически мотивированы и выдвинуты с намерением подорвать работу WADA по защите чистого спорта во всем мире. Всемирное антидопинговое агентство отмечает, что дискредитирующие комментарии были высказаны без каких-либо подтверждающих доказательств вообще. Правда в этом вопросе заключается в том, что согласно всем доступным научным доказательствам и разведданным, тщательно собранным, оцененным и протестированным ведущими антидопинговыми экспертами, у WADA не было оснований оспаривать то, что источником триметазидина стало загрязнение. Всемирное антидопинговое агентство всегда действовало добросовестно, в соответствии с надлежащей правовой процедурой и следуя рекомендациям внешнего юрисконсульта, когда решало не подавать апелляцию по этому делу».

«В отсутствие каких-либо других доказательств WADA по-прежнему придерживается результатов своего тщательного научного расследования. Из заявления USADA следует, что Тайгарт не согласен с выводом о загрязнении в данном случае, хотя он не может сказать — почему. Тем не менее это правда, что в Соединенных Штатах WADA также согласилось с аналогичными выводами Антидопингового агентства США о заражении ряда американских спортсменов, Тайгарт должен понимать, что не только американские спортсмены могут стать жертвами случаев заражения без вины виноватого. USADA связалось с WADA в начале 2023 года на основании полученной информации о предполагаемом сокрытии этих дел, но, к сожалению, не смогло предоставить вообще никаких доказательств. Следует отметить, что после ложных утверждений Тайгарта у WADA нет другого выбора, кроме как передать этот вопрос своему юрисконсульту для дальнейших действий», — заключили в организации.

В субботу газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Позднее WADA заявило, что не наказало спортсменов за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов. Глава USADA назвал эту новость прискорбной, а действия WADA — разрушительными для спорта, обвинив Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов. Тайгарт добавил, что ответственные за данные действия должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона.