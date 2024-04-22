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20:19 (мск), источник: Sport24

Медведева ответила, будет ли болеть за «нейтральных» российских теннисистов на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась об участии отечественных теннисистов на Летних Олимпийских играх в Париже (Франция).

Теннисисты из РФ выступят на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Ой, вы знаете, в теннисе Олимпийские игры — не самый главный старт в карьере. У них есть Уимблдон, другие турниры Большого Шлема, у них есть соревнования поважнее. Было бы здорово, если бы на Олимпийские игры допустили (российских) спортсменов, для которых это жизненно необходимо.

Конечно, я буду смотреть, я буду болеть за наших теннисистов. Все-таки Олимпийские игры для каждого фигуриста — это мечта. И до конца моих дней ни одни Олимпийские игры не пройдут мимо меня. Но хотелось бы видеть на Олимпиаде не только ребят, которые выступят, но потом поедут на Уимблдон и там будут реальными звездами, но и ребят, для которых это жизненно необходимо», — заявила Медведева в интервью News.ru.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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