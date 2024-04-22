Медведева ответила, будет ли болеть за «нейтральных» российских теннисистов на Олимпиаде

«Ой, вы знаете, в теннисе Олимпийские игры — не самый главный старт в карьере. У них есть Уимблдон, другие турниры Большого Шлема, у них есть соревнования поважнее. Было бы здорово, если бы на Олимпийские игры допустили (российских) спортсменов, для которых это жизненно необходимо.



Конечно, я буду смотреть, я буду болеть за наших теннисистов. Все-таки Олимпийские игры для каждого фигуриста — это мечта. И до конца моих дней ни одни Олимпийские игры не пройдут мимо меня. Но хотелось бы видеть на Олимпиаде не только ребят, которые выступят, но потом поедут на Уимблдон и там будут реальными звездами, но и ребят, для которых это жизненно необходимо», — заявила Медведева в интервью News.ru.