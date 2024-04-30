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15:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасова — о россиянах на Олимпиаде: «Важно побеждать. Для чего тогда ехать?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» дала наставление российским спортсменам, которые будут участвовать в Олимпиаде.

Источник: РИА "Новости"

«Побеждать. Для меня важно побеждать, а не участвовать. Для чего тогда ехать? Если кому-то интересно участие, мне интересна победа», — сказала Тарасова «СЭ».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В МОК сообщили, что на олимпийские соревнования могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

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