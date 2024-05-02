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01:22 (мск), источник: Sport24

Протестующие сожгли олимпийские кольца на первомайском параде в Париже

В Париже состоялись протесты против Олимпиады-2024 в рамках первомайского шествия.

Протестующие выкрикивали антиолимпийские лозунги и сожгли олимпийские кольца.

Вышедшие на улицы граждане также выступили в поддержку Палестины и требовали улучшения условий труда. По данным СМИ, произошло несколько стычек протестующих с полицией.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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