Татьяна Тарасова высказалась о том, стоит ли идти на перемирие во время Олимпиады-2024

«Когда идут такие крупные события, как Олимпийские игры, нужно забыть про свои мелкие обиды. Надо всегда на это идти. Но я бы хотела не только этого перемирия и не только на время Олимпиады, а чтобы все мы жили в любви. Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я — не многие», — приводит слова Тарасовой Sport24.