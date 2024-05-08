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00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Татьяна Тарасова высказалась о том, стоит ли идти на перемирие во время Олимпиады-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала идею о перемирии на время Олимпиады-2024 в Париже, которая пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Татьяна Тарасова высказалась о том, стоит ли идти на перемирие во время Олимпиады-2024 | Источник: Чемпионат.com

«Когда идут такие крупные события, как Олимпийские игры, нужно забыть про свои мелкие обиды. Надо всегда на это идти. Но я бы хотела не только этого перемирия и не только на время Олимпиады, а чтобы все мы жили в любви. Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я — не многие», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин сообщил, что поддерживает инициативу о перемирии на время летних Олимпийских игр — 2024.

В декабре 2023 года МОК допустил на Олимпиаду спортсменов из России в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом россияне не допущены на церемонию открытия Игр и не будут учтены в медальном зачёте. Также российские атлеты не смогут выступить в командных видах спорта.

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