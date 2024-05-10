Власти обсудили троих кандидатов на пост главы Минспорта

На пост министра спорта России обсуждаются три кандидатуры, сообщил РБК источник в Минспорта и подтвердил собеседник, знакомый с подготовкой кадровых решений. Ранее источники РБК сообщили, что исполняющий обязанности главы Минспорта Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства.

По словам собеседников РБК, в числе кандидатов на пост министра губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

РБК направил запросы в пресс-службы Минспорта и губернатора Хабаровского края.

Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем сложило полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после утверждения Госдумой. 10 мая Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина, предложенную президентом Владимиром Путиным на пост премьера.

Байсултанов до прихода в Минспорта был заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском Федеральном округе. Заместителем министра спорта он стал в феврале 2020 года, после прихода Матыцина.

Кадыров занимался развитием спорта в Татарстане. Он входил в организационный комитет летней Универсиады-2013 в Казани. АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», которую возглавлял Кадыров, отвечала за организацию в Казани матчей чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и других соревнований. Заместителем главы Минспорта он стал также в феврале 2020 года.

Дегтярев до прихода на пост главы Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2018 года он входит в состав правления Федерации хоккея России (ФХР).

В 2022 году отечественных спортсменов и национальные команды отстранили почти от всех крупнейших соревнований. Со временем часть федераций и спортсменов получили возможность участия на турнирах, но под нейтральным флагом. Матыцин неоднократно высказывался в поддержку россиян, которые имеют возможность выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на другое мнение со стороны известных спортивных функционеров и тренеров, таких как Ирина Винер и Елена Вяльбе.

Матыцин — мастер спорта СССР по настольному теннису. С 2001 по 2006 год был ректором Российского университета спорта, который при его руководстве из академии стал университетом. В 2015 году он стал президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU), с марта 2021 года приостановил деятельность на посту главы организации в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).