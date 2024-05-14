ГД утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ

Дегтярев на посту министра спорта РФ сменит Олега Матыцина, который занимал эту должность с 2020 года. В 2021 году Дегтярев был избран губернатором Хабаровского края, ранее был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов от фракции ЛДПР с 2011 года, возглавлял комитет палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.