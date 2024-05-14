ГД утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ
Он сменит Олега Матыцина, который занимал эту должность с 2020 года.
Он сменит Олега Матыцина, который занимал эту должность с 2020 года.
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Дегтярева министром спорта РФ. Соответствующее постановление палаты парламента направляется президенту страны для назначения Дегтярева на должность.
«Утвердить Дегтярева Михаила Владимировича министром спорта Российской Федерации. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», — указывается в постановлении, принятом депутатами Госдумы.
Дегтярев на посту министра спорта РФ сменит Олега Матыцина, который занимал эту должность с 2020 года. В 2021 году Дегтярев был избран губернатором Хабаровского края, ранее был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов от фракции ЛДПР с 2011 года, возглавлял комитет палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.