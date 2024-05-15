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00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Поздняков отреагировал на назначение Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о назначении Михаила Дягтерёва на пост министра спорта РФ.

Поздняков отреагировал на назначение Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ | Источник: РИА "Новости"

Напомним, об этом официально стало известно сегодня, 14 мая, по итогам пленарного заседания нижней палаты парламента страны. Отмечается, что Олег Матыцин, занимавший этот пост с 2020 года, перешёл на другую работу.

«От имени Олимпийского комитета России и от себя лично поздравляю Михаила Дегтярева с вступлением в должность Министра спорта Российской Федерации.

Воспитание новых поколений сильных спортсменов и достойных граждан, патриотов своей страны, которые привержены истинным ценностям Олимпизма и принципам честной борьбы, является нашим общим приоритетом. ОКР в последние годы концентрирует свои усилия на содействии формированию сильного олимпийского резерва страны в рамках собственных спортивных, инновационных, образовательных и других программ и проектов.

Будем стремиться к долгосрочному конструктивному сотрудничеству с Министерством спорта на благо развития спорта высших достижений, массового и любительского спорта России. Только сохранение целостности нашего спортивного сообщества и совместные усилия помогут заложить прочный фундамент для будущих побед.

Вместе с тем, хочу поблагодарить Олега Матыцина за многолетнюю плодотворную работу в интересах наших атлетов и всего отечественного спорта на посту Министра спорта РФ. Вместе мы прошли целый ряд нетривиальных событий и испытаний. Например, создание особых условий подготовки спортсменов к Играм в Токио и Пекине в период COVID-19 и адаптация спортивного календаря под новые реалии, связанные с неправомерными действиями международных спортивных организаций. Это был уникальный опыт и вызов, который наш спорт принял очень достойно. Желаю Олегу Васильевичу дальнейших успехов в профессиональной деятельности!» — написал Поздняков в своих социальных сетях.

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