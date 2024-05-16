Как российскому спортсмену попасть на Олимпийские игры? Пять (не)простых шагов
Получить нейтральный статус и выполнить квалификационный норматив недостаточно.
Получить нейтральный статус и выполнить квалификационный норматив недостаточно.
Немногим более двух месяцев осталось до церемонии открытия Олимпиады-2024, на которой не будет сборной России. Но российские спортсмены в качестве нейтральных имеют шанс выступить на главных соревнованиях современности. Для этого нужно выполнить ряд условий, поставленных МОК.
Итак, что же нужно сделать, чтобы добраться до Парижа?
Без этого ни одна международная федерация не позволит россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Федерация бокса не в счёт, так как она отстранена от процесса отбора и проведения соревнований на Играх-2024. Те спортсмены, кто хотел стать нейтральным, давно ими стали.
Каждая международная федерация, следуя рекомендациям, опубликованным МОК в 2023 году, разработала собственные критерии допуска нейтральных спортсменов к участию в соревнованиях. Если спортсмен получает допуск, то имеет возможность (но не гарантированную, как показала ситуация с гребным слаломом) участия в квалификационных соревнованиях для выполнения норматива и/или набора рейтинговых баллов.
К середине мая 2024 года у нейтральных спортсменов из России 45 олимпийских путёвок в семи видах спорта — борьбе, дзюдо, тхэквондо, теннисе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте и прыжках на батуте. Шансы добрать ещё лицензий есть в дзюдо и пулевой стрельбе. Для МОК, согласно пресс-релизу от 19 марта 2024 года, наиболее вероятным был сценарий с 36 лицензиями у нейтральных российских спортсменов.
В обычных условиях атлетам достаточно только второго и третьего пунктов — выполняй спортивные критерии отбора, соблюдай антидопинговые правила и участвуй в Олимпийских играх. МОК всегда рассылает приглашения национальным олимпийским комитетам для участия в Играх, и далее уже именно НОК формирует команду. Но ОКР сейчас отстранён, а потому заниматься всеми нейтральными атлетами, выполнившими квалификационный норматив, будет сам МОК на основе данных, предоставленных международными федерациями.
Поэтому нейтральным спортсменам из России для попадания на Олимпиаду необходимо сделать ещё два шага.
Отбор проводит специальная комиссия по допуску, сформированная МОК. В состав этой комиссии вошли четыре человека: вице-президент МОК Николь Ховертц, член комиссии МОК по этике Пау Газоль, представитель комиссии спортсменок МОК Сын Мин Рю и секретарь Пакеретт Жирар Запелли, главный специалист МОК по этике и соблюдению требований.
Комиссия будет изучать документы по нейтральным спортсменам и нейтральному персоналу от всех международных федераций — на каком основании был выдан статус, не было ли у атлета (тренера, физиотерапевта и так далее) в прошлом предосудительных действий политического характера, в том числе постов, комментариев и реакций в социальных сетях. Свобода высказываний в данном случае недопустима. И в эту комиссию по наводке Томаса Баха будет стекаться вся информация от украинцев, которых президент МОК призвал пристально наблюдать за поведением россиян.
Персональное приглашение на Игры выдаёт та же комиссия, что проводит и фильтрационный отбор. И только после того, как приглашения будут отправлены, МОК опубликует список всех нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала, кто получит право выступить в Париже.
Получается, что для попадания в Париж спортсмены должны сделать пять шагов. Для кого-то простых, для кого-то очень сложных.
Правила местами допускают довольно обширные толкования, а некоторые темы в рекомендациях МОК вообще не затрагиваются, поэтому «Чемпионат» отправил в ведомство Томаса Баха несколько уточняющих вопросов.
Были и другие вопросы, касающиеся деталей участия нейтральных спортсменов с российским паспортом в Играх в Париже. Однако на все эти вопросы в медиаслужбе МОК ответили, что критерии прописаны в уже опубликованных пресс-релизах и добавить им нечего.
Автор: Андрей Шитихин