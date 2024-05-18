«Заслуживают сторожевого пса». Как WADA с американцами поссорилось | Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) первый президент организации Ричард Паунд призвал подать в суд на Американское антидопинговое агентство (USADA) за ущерб, нанесенный комментариями последнего по делу китайских пловцов. Корреспондент РИА Новости Спорт — о том, может ли помочь России ссора верных союзников по борьбе за ликвидацию нашего спорта с международной арены.

Причем здесь дело Валиевой

Долгие годы USADA исполняло роль верного подпевалы WADA во всем, что касалось дел в отношении российских спортсменов. Наиболее яркий пример — история Камилы Валиевой. Напомним, в пробе российской фигуристки на чемпионате России в декабре 2021 года обнаружили микроскопическое, или точнее сказать, наноскопическое содержание триметазидина (запомните это название, если еще этого вдруг не сделали), и президент американской антидопинговой конторы Трэвис Тайгарт принялся заявлять вслух то, о чем в WADA, учитывая некое обязательство соблюдения хотя бы неких приличий, только намекали.

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Вот лишь несколько наиболее ярких высказываний Тайгарта в отношении дела Валиевой:

«Международный олимпийский комитет, Международный союз конькобежцев и WADA должны немедленно объявить об апелляции на любое решение и провести открытый процесс, предусмотренный правилами, чтобы была уверенность в окончательном результате. Спортивная общественность не может поверить, что произошедшее на Играх в Пекине не было очередной мошеннической победой русских», — это реакция главы USADA на новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило о том, что, в полном соответствии с правилами, не будет со своей стороны публиковать деталей по делу Валиевой в связи с ее несовершеннолетием.

«Мир не может принять решение об оправдании Валиевой дисциплинарным комитетом РУСАДА, оно продиктовано корыстными интересами, РУСАДА было ключевым инструментом спонсируемого российским государством допингового мошенничества и не соответствует всемирному антидопинговому кодексу», — так Тайгарт воспринял новость об оправдании Валиевой в России, еще до разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Уже во время слушаний в Лозанне суду потребовались дополнительные заседания для изучения дела, на что Тайгарт безапелляционно заявил: «Все это пахнет манипуляциями русских. Система должна измениться, чтобы такого больше не было».

Наконец, уже после вердикта о дисквалификации Камилы глава USADA потребовал от ISU «выполнить техническое решение о дисквалификации и перераспределить медали, чтобы чистые спортсмены, участвовавшие в Играх, наконец-то почувствовали некую радость и удовлетворение от долгого ожидания справедливости». Причем, сказал он это в тот же день, хотя у Валиевой оставалась возможность подать апелляцию в Швейцарский федеральный суд (которая, к слову, была отправлена и до сих пор рассматривается).

Скандал с китайцами изменил все

И вот всего через несколько месяцев разразился скандал вокруг китайских пловцов, в определенной степени схожий с делом российской фигуристки. Задействовано то же самое вещество — триметазидин, которое, опять же, в ничтожном количестве было обнаружено у 23 спортсменов из Поднебесной чуть более чем за полгода до Олимпийских игр в Токио. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело расследование и пришло к выводу, что попадание препарата в пробы было случайным. И с этим вердиктом WADA полностью согласилось, приняв решение не опротестовывать его в суде.

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Надо вновь отметить: решение Всемирного антидопингового агентства действительно выглядит как минимум странным, учитывая обстоятельства дела. Расследование китайской стороны не подвергалось какому-либо объективному контролю из-за того, что бушевала пандемия, и страна была закрыта, довод о том, что триметазидин якобы обнаружили чуть ли не распыленным по кухне в гостинице, где жили спортсмены, спустя два месяца после соревнований, выглядит абсурдным все по причине того же коронавируса, из-за которого в то время все поверхности драили и дезинфицировали с удесятеренной частотой. И наконец, вообще не учли факт того, что триметазидин производят в герметичных капсулах — хотя именно по этой причине была отвергнута первоначальная версия Валиевой о попадании препарата в организм через стакан дедушки.

Но при этом приходится констатировать, что у юристов WADA действительно есть железные основания заявлять о том, что шансы успешно оспорить апелляцию в CAS отсутствовали. Искать что-то на той самой кухне уже было поздно, а пошатнуть тот самый баланс вероятностей, который сыграл не в пользу Валиевой при вынесении вердикта по ее делу, можно было бы только при наличии каких-либо реальных свидетельств виновности китайских пловцов. Здесь же нельзя было не учитывать факторы, о которых в WADA говорили как о подтверждении версии загрязнения проб: все спортсмены, пробы которых дали положительный результат, были из разных регионов страны, вдобавок, некоторых тестировали несколько раз, и некоторые пробы показывали отсутствие запрещенного препарата.

Атака американцев и жесткий ответ WADA

Однако глава USADA в данном случае присоединился к тем, кто придерживались версии о намеренной сокрытии истории с китайским допингом со стороны WADA. Тайгарт заявил, что «все, кто приложил к этому руку, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона». После того, как WADA провело специальную пресс-конференцию, где в подробностях объяснило свои действия в отношении китайских пловцов, USADA разместило на своей странице разгромный текст с новыми обвинениями.

«Как может быть удовлетворен глобальный регулятор, если он позволяет запять дело о 23 положительных тестах, где ни один спортсмен или организация не привлечены к ответственности? Учитывая это, мы призываем правительства и совет учредителей WADA начать полноценное расследование того, как получилось, что китайские положительные тесты были скрыты, а WADA позволило этому произойти без каких-либо последствий вопреки собственным правилам. Все спортсмены, спонсоры и болельщики олимпийского и паралимпийского движения заслуживают настоящего глобального сторожевого пса, у которого есть зубы и решимость применять правила единообразно и справедливо», — заявили в USADA.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241419&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Полноценное расследование было начато — назначили независимого прокурора из Швейцарии, который изучает обстоятельства дела и действия в нем WADA. Тут же в американской прессе раскопали факты его связей с МОК — главного финансового донора WADA. И вот уже после этого на пятничном заседании совета учредителей WADA пригрозили иском в адрес USADA за нанесение репутационного ущерба. Параллельно президент WADA Витольд Банька достал из рукава пару козырей — например, заявил, что 90% американских спортсменов не находятся под действием всемирного антидопингового кодекса. Это не обвинение в употреблении допинга, но, как минимум, намек, что их проверяют по иным стандартам. Также он сообщил, что каждый пятый американский участник чемпионата мира по легкой атлетике 2022 года не проходил допинг-тестирование в преддверии турнира.

В общем, можно доставать попкорн в ожидании того, чем закончится ссора двух главных обличителей российского спорта. К сожалению, нам она вряд ли поможет — хотя, если бы, например, Спортивный арбитражный суд очень бы хотел справедливости по делу Валиевой, то мог бы вернуться к рассмотрению ряда доводов, которые WADA использовало в оправдании китайских пловцов, но не захотело учесть в отношении российской фигуристки. Этого не произойдет — но есть надежда, что в спортивном сообществе все больше стран начнут задумываться, почему всемирный антидопинговый регулятор откровенно политизирует свои действия в отношении одних и играет в демонстративную объективность с другими.