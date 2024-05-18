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08:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Во Франции отменят эстафету олимпийского огня в Новой Каледонии из-за беспорядков

Эстафета олимпийского огня перед летними играми во Франции не будет проводиться в Новой Каледонии из-за ситуации с беспорядками.

Источник: AP 2023

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Решение было принято по итогам совещания премьер-министра страны Габриэля Атталя с председателями обеих палат парламента и лидеров парламентских фракций. Изначально олимпийский огонь должен был прибыть в Новую Каледонию 11 июня.

Во Францию олимпийский огонь был доставлен из Греции 8 мая, где началась эстафета олимпийского огня. Она продлится более двух месяцев и завершится зажжением огня на церемонии открытия Игр 26 июля. Общая протяжённость марафона по территории Франции и заморских департаментов составит около 12 тысяч километров.

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