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03:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украина объявила об участии в Олимпиаде-2024

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Спортсмены сборной Украины примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил глава министерства спорта страны Матвей Бедный.

Украина объявила об участии в Олимпиаде-2024 | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее украинские власти неоднократно выступали за бойкот Олимпиады в столице Франции из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Играх российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

«На этот раз для Украины Олимпиада — это прежде всего большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли», — приводит слова Бедного РБК-Украина.

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Ранее национальный олимпийский комитет (НОК) Украины и министерство молодежи и спорта страны призвали украинских спортсменов доносить о нарушениях россиянами и белорусами условий нейтрального статуса во время летней Олимпиады в Париже. Также НОК Украины опубликовал на официальном сайте список рекомендаций спортсменам по поводу поведения в отношении атлетов из России и Белоруссии во время Олимпиады.

МОК допустил россиян на Игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 россиян. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта».

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