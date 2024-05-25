В ЮАР осудили изоляцию спортсменов из России | Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу, в Женеве (Швейцария) Нкоси Мандела, депутат Национальной Ассамблеи ЮАР и внук Нельсона Манделы выступил в кампусе Женевского Университета в качестве главного спикера студенческой конференции «Бойкот Израиля на Олимпиаде или тотальный бойкот Олимпиады вместе с Израилем!», организованную Европейским Мусульманским форумом. Акция прошла на фоне международных митингов в поддержку Палестины.

«Наша позиция в отношении России ясна, и мы считаем, что действия, предпринятые против России, являются лицемерными, поскольку западные державы отказываются санкционировать апартеид Израиля и его геноцид в оккупированной Палестине», — сказал Мандела.

Депутат южноафриканского парламента отметил, что лицемерие западных стран не является для граждан его страны неожиданным, так как коллективный Запад в своё время поддерживал режим апартеида в ЮАР так же, как и сейчас поддерживает Израиль, добавив что это делается с целью реализации собственной геополитической повестки.

«Мы обязаны лоббировать, агитировать, и наращивать поддержку с целью запретить Израилю участвовать в Олимпийских играх… Большинство стран глобального Юга поддержат любые действия, которые будут способствовать продвижению палестинской борьбы и изолировать государство апартеида Израиль», — добавил Мандела.

Ранее в четверг внук Мандела посетил Международный олимпийский комитет (МОК) с группой студентов-активистов, и передал письмо Европейского Мусульманского Форума. В ноте протеста Европейская организация обвинила МОК и ее президента Томаса Баха и руководство в политике двойных стандартов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241080&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч.

Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта».