Волонтеры из России написали письмо Макрону с просьбой допустить их на Олимпиаду

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Проживающие во Франции российские волонтеры, которым в конце апреля было отказано в работе на Олимпиаде в Париже, написали коллективное письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону, в котором попросили его содействия в отмене запрета. Об этом ТАСС сообщил один из волонтеров.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на Олимпийские игры от россиян, собиравшихся поехать в Париж волонтерами. Они написали письмо министру внутренних дел Франции с просьбой отменить запрет на работу на Олимпийских играх, однако их петиция до сих пор остается без ответа.

«Мы также отправили коллективное письмо президенту Франции Макрону, текст письма практически совпадал с тем, что ранее мы написали министру внутренних дел этой страны. Но и глава Франции нам пока не ответил», — сказал российский волонтер, проживающий в Париже.

В тексте письма было отмечено, что волонтеры из России уже получили въездные визы и купили билеты во Францию. Они были готовы работать на Олимпийских и Паралимпийских играх, однако получили отказ в аккредитации из соображений безопасности. Волонтеры отметили в своем письме, что обязуются строго соблюдать все французские законы, законы Евросоюза, Олимпийскую хартию и Хартию олимпийского и паралимпийского волонтерства. Они отметили, что никогда не нарушали закон и никогда не привлекались к уголовной ответственности.