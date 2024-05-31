02:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Женеве проходят протесты против политики двойных стандартов МОК

МОСКВА, 30 май — РИА Новости. В швейцарской Женеве проходят массовые выступления против политики двойных стандартов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщил РИА Новости активист Европейского мусульманского форума (ЕМФ) Абдель Малик.

В Женеве проходят протесты против политики двойных стандартов МОК | Источник: Спорт РИА Новости

«У мэрии Женевы активисты ЕМФ и их партнеры протестуют из-за политики двойных стандартов МОК во главе с Томасом Бахом. Идут протесты из-за продолжающегося геноцида палестинцев на Ближнем Востоке после резни в палестинском Рафахе», — рассказал Малик агентству.

По его словам, функционеры МОК не допускают на Олимпийские игры Россию, а Израиль преследует палестинский народ «и попадает на ОИ». «Как это назвать, как не политикой двойных стандартов МОК? Такое нельзя допускать», — заявил Малик.

Он отметил, что спорт еще недавно был ареной честной борьбы, а теперь «политиканы спутали все разумное». «В угоду политиканам МОК все делает не так, как того требует справедливость», — считает собеседник агентства.

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