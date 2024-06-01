18-летний гражданин России арестован во Франции по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде в Париже

Как сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции, молодой человек чеченского происхождения был арестован 22 мая сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Его подозревают в намерении совершить «вдохновленное исламизмом» нападение на футбольный стадион в Сент-Этьене во время Игр-2024.

По первым данным расследования, парень готовил нацеленный на зрителей и сотрудников полиции теракт на стадионе «Жоффруа Гишар», на котором летом пройдут матчи олимпийского футбольного турнира. Подозреваемого задержали у себя дома, после того как он уже провел разведку. В воскресенье ему предъявили обвинение как главе преступного террористического сообщества с целью подготовки преступлений, причиняющих вред людям. После ареста его поместили в следственный изолятор. Сейчас расследование продолжается в рамках судебного расследования.

В ходе обыска следователи обнаружили на компьютере россиянина фотографию стадиона в Сент-Этьене. Кроме того, в его телефоне были найдены видео этого же стадиона.

Отмечается, что до задержания подозреваемый не был известен полиции и органам юстиции. Молодой человек прибыл во Францию ​​с родителями в 2023 году. Его несовершеннолетннего брата также задержали, но с него была снята ответственность, и его не поместили под стражу.

«Это первое предотвращенное нападение на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже и 50-е нападение, предотвращенное нашими спецслужбами с 2017 года», — сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.