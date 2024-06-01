Монсон обвинил Америку в разрушении мирового спорта

«Преимущество могут дать только усердные тренировки, хороший тренер, правильное питание, полноценный отдых, а не какое-то там супер-лекарство. Я думаю, что это разрушит спорт», — сказал Монсон.

По его словам, Международный олимпийский комитет вообще можно назвать Олимпийским комитетом США, потому что именно эта страна финансирует данную структуру и всем в ней заправляет.

«Я боюсь за спорт, потому что, когда политика вмешивается в спорт, тогда это уже не спорт, а какое-то мероприятие… Вводить санкции против спортсмена за то, что делает его страна, — это бред. И, к сожалению, если так будет продолжаться и дальше, это просто уничтожит любительский спорт», — заключил Монсон.

Ранее издание New York Post сообщило, что американский миллиардер Питер Тиль готов финансировать проведение альтернативных Олимпийских игр для спортсменов, употребляющих допинг. Предполагается, что такие игры будут проходить ежегодно. Они будут включать пять видов соревнований: плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства. При этом принять участие в них смогут не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители.