15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Монсон обвинил Америку в разрушении мирового спорта

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки разрушают спорт, в частности, идеей проведения «Игр на стероидах», заявил в интервью РИА Новости боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон.

Источник: РИА "Новости"

«Преимущество могут дать только усердные тренировки, хороший тренер, правильное питание, полноценный отдых, а не какое-то там супер-лекарство. Я думаю, что это разрушит спорт», — сказал Монсон.

По его словам, Международный олимпийский комитет вообще можно назвать Олимпийским комитетом США, потому что именно эта страна финансирует данную структуру и всем в ней заправляет.

«Я боюсь за спорт, потому что, когда политика вмешивается в спорт, тогда это уже не спорт, а какое-то мероприятие… Вводить санкции против спортсмена за то, что делает его страна, — это бред. И, к сожалению, если так будет продолжаться и дальше, это просто уничтожит любительский спорт», — заключил Монсон.

Ранее издание New York Post сообщило, что американский миллиардер Питер Тиль готов финансировать проведение альтернативных Олимпийских игр для спортсменов, употребляющих допинг. Предполагается, что такие игры будут проходить ежегодно. Они будут включать пять видов соревнований: плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства. При этом принять участие в них смогут не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Я пример человека СССР': как Дмитрий Бивол стал своим в четырех странах
Футболист был от бога: как звезду 'Зенита' сразила страшная болезнь
'Украинцы собрали на нас досье'. Интервью с боссом российской гимнастики
'Я не мажорка': Усачева о жуткой травме, больших деньгах и олдах Тутберидзе
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь