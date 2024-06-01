Игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год

Подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшее время может получить поддержку.

При этом, по нашим данным, потенциальный перенос соревнований не связан с внешнеполитическим давлением МОК и отдельных государств — существуют иные причины, в том числе рекомендация Международной ассоциации дружбы (IFA), которую возглавляет экс генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. Напомним, что проведение Игр дружбы регулируется соглашением между IFA и российским оргкомитетом.