Чили подаст заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Власти Чили подадут заявку на проведение Олимпийских игр в стране в 2036 году, цитирует газета Tercera заявление президента Чили Габриэля Борича.

Согласно газете, президент подчеркнул, что у Чили есть условия для проведения спортивных событий на мировом уровне.

«Я объявляю, что мы начнем путь к тому, чтобы Чили впервые в своей истории стала кандидатом на проведение Олимпийских игр 2036 года. С этой целью министр спорта (Хайме Писарро — ред.) официально выразил нашу готовность перед Олимпийском комитетом Чили начать процесс подачи заявок на открытие нашей штаб-квартиры с перспективой на 2036 год», — цитирует газета Борича.

Отмечается, что президент Чили поднял тему организации Олимпийских игр еще в апреле этого года. Согласно газете, Борич поручил министерству спорта проанализировать возможности страны для проведения игр.

Ранее свое желание провести Олимпийские игры в 2036 году выразили Мексика, Польша и Индия.