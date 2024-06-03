Российский аналог Олимпиады внезапно перенесли. Это лучшее, что могло с ним случиться

Игры дружбы не состоятся в 2024 году, что стало причиной, перенос турнира, когда он пройдёт? | Источник: Чемпионат.com

Всемирные игры дружбы, которые должны были состояться в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге, перенесены. Официально об этом ещё не объявлено, но это лишь вопрос ближайших дней. Когда теперь пройдут соревнования, указ о проведении которых подписал президент России, а Федеральное собрание обеими палатами приняло соответствующий закон, неизвестно.

Дата проведения Игр дружбы изначально была выбрана неудачно. И дело не в том, что глава государства 19 октября 2023 года подписал Указ об их проведении в 2024-м. Дело в том, как до него донесли информацию о необходимости проведения этих соревнований в ответ на дискриминационную политику МОК в отношении российских спортсменов. Наверняка было такое: к нам приедут представители более 100 стран, спортивные объекты уже готовы, остались лишь формальности — указ и соответствующий федеральный закон, регламентирующий все аспекты проведения.

Указ был подписан, а закон принят сначала Государственной Думой — 9 апреля 2024 года, а затем и Советом Федерации — 17 апреля 2024 года. Утверждены спортивная программа, символика и талисман, активно шёл набор волонтёров. И тут внезапно (на самом деле нет) Игры дружбы с сентября переносятся на непонятно какую дату. Возможно, на год. Возможно, на два.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241538&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы знали давно, что Игры дружбы перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше. Мы знаем, что наши гимнастки и все спортсмены готовятся к Играм БРИКС, а дальше будут думать, как лучше», — сказали «Чемпионату» сёстры Аверины.

Если Аверины давно знали, а узнать они могли только от Ирины Александровны Винер, значит, никакой внезапности в переносе нет. Сейчас все силы направлены именно на июньские Игры БРИКС в Казани — 97 стран-участниц, сотни комплектов наград, призовые — как на Спартакиаде.

Но те, кто изначально проталкивал Игры дружбы на сентябрь 2024 года, не могли не понимать, что после Олимпиады в Париже собрать в России хоть кого-то из мировых лидеров не получится. Даже друзья-китайцы отправят в лучшем случае третий состав. Это было на поверхности, но желание убедить президента — да мы сделаем не хуже! — перевесило. Проще ведь сказать, что к нам все приедут, уже больше 100 стран выразили желание, отреагировать мгновенно на повестку, чем провести детальный анализ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241419&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Речи нет о том, что Игры дружбы могут быть отменены. Но перенос — лучший вариант в нынешней ситуации, хоть и выглядит прогибом перед МОК. Международный олимпийский комитет ведь прямо угрожал спортсменам: поедете на Игры дружбы — применим санкции. Зато теперь на подготовку всего и вся больше времени. Не зря же организаторов крупнейших турниров выбирают за семь лет, а то и больше, до их проведения.

Говорить: ой, ну как же так, бедные-несчастные спортсмены — им обещали Игры дружбы, огромные призовые, а теперь ни Олимпиады, от которой многие гордо отказались, ни альтернативы — тоже не нужно. Олимпиада в Токио также была перенесена на год. И некоторые звёзды из-за этого переноса туда не попали, а кто-то, напротив, вскочил в последний вагон.

Ситуация в мире меняется очень быстро. Возможно, в 2025-м, когда не будет такого конкурента, как Олимпиада, Игры дружбы окажутся самым крутым турниром в мире. Есть лишь один вопрос — кто взял на себя смелость обосновать президенту, что его указ выполнить в срок невозможно?